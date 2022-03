UE objęła sankcjami prominentnych biznesmenów za agresję Rosji na Ukrainę. Wśród nich Roman Abramowicz

Uzupełnienie zapasów gazu w Holandii może kosztować od 6 do 7 mld euro

Uzupełnienie zapasów gazu w Holandii może kosztować od 6 do 7 miliardów euro - powiedział we wtorek minister klimatu Rob Jetten. Zdaniem ministra, rząd przygotowuje się także na najgorszy scenariusz – całkowite wstrzymanie dostaw tego surowca z Rosji, co spowoduje konieczność odcięcia dostaw nawet całym regionom.