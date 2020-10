UE może nałożyć karne cła na towary z USA za państwową pomoc dla Boeinga

Prezydent Duda: Wspieramy Ukrainę na drodze do Unii Europejskiej

Drzwi do Unii Europejskiej muszą pozostawać otwarte; my Ukrainę na drodze do Unii zdecydowanie wspieramy - mówił we wtorek prezydent Andrzej Duda podczas wspólnego wywiadu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.