UE gwarantem bezpieczeństwa Ukrainy? Rada Europejska podjęła decyzję

UE wyliczyła, ile dotacji po akcesji Ukraina powinna otrzymać w ciągu siedmiu lat Po akcesji do Unii Europejskiej Ukraina powinna otrzymać 186 mld euro dotacji w ciągu siedmiu lat, co oznacza, że pewna grupa krajów unijnych musiałaby stać się płatnikami netto do budżetu Wspólnoty - wynika z obliczeń Sekretariatu Generalnego Rady UE, do których dotarł "Financial Times".