UE chce przedłużenia tymczasowej ochrony ukraińskich uchodźców do 3 marca 2025 r.

Rząd Holandii zwrócił się do gmin o przygotowanie dodatkowych miejsc dla uchodźców z Ukrainy Sekretarz stanu ds. azylu Eric van der Burg wystąpił we wtorek do burmistrzów holenderskich gmin o zapewnienie dodatkowych miejsc dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Od lutego przyszłego roku potrzebnych ich będzie ok. 97 tysięcy.