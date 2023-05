UE bierze się za produkty rolne z Ukrainy. Decyzja wchodzi w życie natychmiastowo

100 mln euro dla rolników - m.in. takie wsparcie wprowadzi Unia Europejska. To reakcja na kryzys zbożowy i brak kontroli wwożonej żywności z Ukrainy. Decyzja wejdzie w życie we wtorek po południu - przekazała PAP rzeczniczka Komisji Europejskiej Miriam Garcia Ferrer.

fot. Alexandr Soloviev / / Shutterstock

"Decyzja zostanie przyjęta we wtorek po południu i wejdzie życie natychmiastowo" - powiedziała Garcia Ferrer.

KE osiągnęła zasadnicze porozumienie z Bułgarią, Węgrami, Polską, Rumunią i Słowacją w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych - napisał w piątek na Twitterze wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za kwestie handlu Valdis Dombrovskis.

"Z komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim podjęliśmy działania w odpowiedzi na obawy zarówno rolników w krajach sąsiadujących z Ukrainą, jak i na Ukrainie" - dodał Dombrovskis.

Badania żywności i 100 mln euro dla rolników

"Kluczowe elementy umowy, uzgodnione również z Ukrainą, to: cofnięcie jednostronnych środków przez Polskę, Słowację, Bułgarię i Węgry; wyjątkowe środki ochronne dla czterech produktów: pszenicy, kukurydzy, rzepaku i ziaren słonecznika; pakiet wsparcia w wysokości 100 mln euro dla poszkodowanych rolników w pięciu państwach członkowskich; zapewnienie badań niektórych innych produktów, w tym oleju słonecznikowego; prace nad zapewnieniem eksportu do innych krajów za pośrednictwem korytarzy solidarnościowych" - wyliczył wiceszef KE.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wyraziła przekonanie, że osiągnięte porozumienie "chroni zarówno zdolność eksportową Ukrainy, aby mogła ona nadal żywić świat, jak i źródła utrzymania naszych rolników".

Nasz upór i konsekwentne działania, ale także wreszcie zrozumienie i konstruktywna postawa po stronie Komisji Europejskiej, doprowadziły do stanu regulacyjnego, który - mam nadzieję - uspokoi sytuację na rynkach rolnych - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki w miejscowości Zielona (woj. mazowieckie).

Polska zamknęła granicę dla ukraińskiego zboża w połowie kwietnia

Od 15 kwietnia zamknięto polską granicę dla zbóż i towarów przywożonych z Ukrainy. Zgodnie z rozporządzeniem ministra rozwoju i technologii przewóz towarów przez Polskę jest możliwy na podstawie przepisów unijnych o tranzycie zewnętrznym albo na podstawie konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej, pod warunkiem, że tranzyt przez nasz kraj zakończy się w portach morskich w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu, Szczecinie i Kołobrzegu (od 28 kwietnia br.), lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie zakłada, że do 30 czerwca obowiązuje zakaz przywozu z Ukrainy m.in. zboża, cukru, jaj. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia, zakaz przywożenia z Ukrainy do Polski produktów rolnych dotyczy: zboża, cukru, suszu paszowego, nasion, chmielu, lnu i konopi, owoców i warzyw, produktów z przetworzonych owoców i warzyw, wina, wołowiny i cielęciny, mleka i przetworów mlecznych, wieprzowiny, baraniny i koziny, jaj, mięsa drobiowego, alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, produktów pszczelich oraz pozostałych produktów.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ mal/