UE będzie potrzebować 1,5 biliona euro rocznie, by osiągnąć zeroemisyjność do 2050 roku

Unia Europejska będzie potrzebowała 1,5 biliona euro rocznie na inwestycje, aby osiągnąć swój cel zerowej emisji netto do 2050 r. - wynika z badań wspieranych przez prawodawców UE, na które powołuje się Reuters.

fot. Jorge Antonio Sion Reyes / / Shutterstock

W przyszłym tygodniu Komisja Europejska ma zalecić, aby UE ograniczyła emisje netto o 90 proc. do 2040 r. w stosunku do poziomu z 1990 r., a także nakreślić ogromny wzrost inwestycji niezbędnych do wprowadzenia Europy na drogę do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r.

Większość funduszy potrzebnych do osiągnięcia zerowej emisji netto – 1,16 biliona euro rocznie – mogłaby zostać zabezpieczona poprzez przekierowanie istniejących wydatków, z których większość jest przeznaczona na działania zanieczyszczające środowisko, wynika z badań przeprowadzonych przez think-tank Institut Rousseau, które zostały zlecone przez prawodawców UE.

Oznaczałoby to ogromne odejście od takich obszarów, jak samochody z silnikami spalinowymi, produkcja paliw kopalnych i nowe lotniska, a także skok inwestycji w transport publiczny, renowację budynków i rozwój energii odnawialnej.

"Wiele potrzebnych pieniędzy jest już dostępnych, ale potrzebujemy masowego wycofania się z projektów zabijających klimat" – powiedział Philippe Lamberts, współprzewodniczący grupy prawodawców Zielonych w Parlamencie Europejskim.

W związku z tym, że zmiany klimatyczne wywołują coraz bardziej kosztowne ekstremalne zjawiska pogodowe, unijni decydenci przygotowują się do wyborów do Parlamentu Europejskiego, w których polityka klimatyczna ma być kluczową kwestią.

Niektóre rządy wycofują się z ekologicznej agendy UE, powołując się na jej koszty, podczas gdy rolnicy protestujący we Francji wzywają do wycofania niektórych unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Sondaże sugerują, że wybory do Parlamentu Europejskiego mogą utrudnić uchwalenie ambitnej polityki klimatycznej, jeśli w ich wyniku pojawi się więcej posłów z partii populistycznych i prawicowych.

Projekt wewnętrznego modelowania Komisji dla celu klimatycznego na 2040 r., do którego dotarł Reuters, sugerował, że potrzebna byłaby podobna skala inwestycji, wynosząca około 1,5 biliona euro rocznie w mniej zanieczyszczające systemy energetyczne. (PAP Biznes)

pr/