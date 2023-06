UBS przejął Credit Suisse, tworząc gigantyczny bank z bilansem 1,6 bln dolarów

To był dopiero run na bank. Z Credit Suisse wypłacono ponad 68 mld dolarów To był dopiero run na bank. Credit Suisse ujawnił skalę paniki, która go dotknęła i uruchomiła akcję ratunkową wspieraną przez państwo. W ciągu trzech miesięcy tego roku wypłacono z banku 61,2 mld franków szwajcarskich (68,6 mld dolarów).