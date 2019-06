UBS: Złoty nadal będzie stabilny do euro

Stabilny wzrost gospodarczy przy jednocześnie mało klarownych perspektywach dla strefy euro i ryzyku politycznym powinien przełożyć się na stabilizację notowań złotego, zapowiada bank UBS.

Za trzy i sześć miesięcy kurs euro sięgnie 4,30 zł, by przed upływem 12 miesięcy wrócić bliżej obecnie notowanych pułapów, do 4,25 zł, przewiduje UBS w ubiegłotygodniowej nocie do klientów. Według instytucji złotemu nie sprzyjają czynniki globalne – słaba koniunktura w strefie euro (niepewne są zwłaszcza perspektywy tamtejszego przemysłu) i perspektywy kolejnych napięć handlowych. Do tego dochodzi ryzyko związane z sytuacją fiskalną Włoch, brexitem i groźbami wprowadzenia przez USA ceł na import europejskich samochodów. Wpływ tych czynników równoważy jednak sytuacja makroekonomiczna w kraju.



„Choć wskaźnik wyprzedzający koniunktury w przemyśle PMI zapowiada spowolnienie, to solidny wzrost gospodarczy powinien się utrzymać dzięki dobrej kondycji rynku pracy i wydatkom budżetowym” – zapowiada UBS, według którego dynamika PKB sięgnie w tym roku 4,4 proc.





Stabilnemu wzrostowi będzie towarzyszyło (również korzystne dla złotego) umacnianie się inflacji, która już w maju sięgnęła 2,4 proc., zbliżając się do celu NBP. Mniej argumentów za kupnem złotego dają jednak perspektywy kształtowania się polityki pieniężnej. Wobec łagodnej retoryki RPP oraz gołębich posunięć Europejskiego Banku Centralnego presja inflacyjna nie powinna przełożyć się na podwyżki stóp procentowych w Polsce, uważa UBS. Do zaostrzenia polityki nie dojdzie przynajmniej do drugiej połowy przyszłego roku, przewiduje instytucja. Lekko niekorzystna dla złotego jest także sytuacja rachunku bieżącego, którego deficyt powinien wzrosnąć na koniec roku do równowartości 1 proc. PKB. Do tego dochodzą napięte relacje między rządem a Komisją Europejską, które jeszcze mogą się pogorszyć, jeśli negocjacje w sprawie budżetu zostaną powiązane z kwestią praworządności.„Jeśli relacje z Unią Europejską znacznie się pogorszą, złoty znajdzie się pod wyraźną presją” – ostrzega UBS.To nie jedyny czynnik ryzyka dla neutralnego scenariusza szwajcarskiego banku. Słabszym zachowaniem złotego skutkować powinny też gorsza od oczekiwań postawa gospodarek strefy euro, dalszy wzrost napięć handlowych oraz napięcia polityczne. Tymczasem wsparciem dla krajowej waluty powinny być ewentualna poważniejsza poprawa perspektyw strefy euro oraz na dzisiaj mało prawdopodobna bardziej jastrzębia postawa NBP.

Marek Wierciszewski