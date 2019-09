UBS: Złoty blisko punktu równowagi

Kurs euro utrzyma się w najbliższych miesiącach w okolicach pułapu 4,35 zł, czemu towarzyszyć będzie słaba koniunktura na globalnych rynkach, zapowiada Michael Bolliger z towarzystwa UBS Wealth Management.

Oczekiwania utrzymania solidnego tempa wzrostu gospodarczego i stabilnej polityki pieniężnej przemawiają za stabilizacją notowań złotego na obecnym pułapie, ocenia specjalista w rozmowie z Bankier.pl. Jego zdaniem mimo wyraźnej presji inflacyjnej Rada Polityki Pieniężnej nie zdecyduje się na podwyżki stóp w otoczeniu, w którym ogromna większość banków centralnych łagodzi politykę. O ile złoty jest właściwie wyceniany – notowania euro powinny utrzymywać się w najbliższych miesiącach w okolicach pułapu 4,35 zł – o tyle mało atrakcyjne są według niego polskie obligacje.

- Znacznie bardziej korzystne rentowności od polskich papierów oferują obligacje z rynków wschodzących – ocenia Michael Bolliger, szef alokacji aktywów na rynki wschodzące w towarzystwie UBS Wealth Management.

Według specjalisty głównym zagrożeniem dla polskiej gospodarki jest pogorszenie koniunktury na świecie. Globalne spowolnienie może się jeszcze pogłębić, jednak nie powinno dojść do ciężkiej recesji, a co najwyżej do zejścia dynamiki PKB nieznacznie poniżej zera, zapowiada Michael Bolliger. Inwestorzy powinni niedoważać globalne akcje, którym szkodzić mogą brak perspektyw rozwiązania konfliktu handlowego na linii USA-Chiny i inne czynniki ryzyka geopolitycznego, w tym procedura impeachmentu Donalda Trumpa oraz brexit. Wśród rynków akcji relatywnie najsłabiej powinna zachowywać się Europa, wynika z najnowszego listu do inwestorów autorstwa głównego zarządzającego UBS Wealth Management Marka Haefele.

„Akcje z krajów strefy euro powinny zachowywać się gorzej od amerykańskich, bo są bardziej podatne w warunkach podwyższonej niepewności wokół globalnego handlu oraz obaw przed spowolnieniem” – czytamy w dokumencie.

Zdaniem Michaela Bolligera po tym jak hossa na rynkach obligacji najbezpieczniejszych krajów zepchnęła rentowności niemieckich 10-latek nawet do minus 0,74 proc., jest jeszcze możliwe pogłębienie spadku rentowności. Jednak w dłuższej perspektywie spadać nie powinny już rentowności papierów długoterminowych, a jedynie krótkoterminowych, za sprawą łagodzenia polityki pieniężnej banków. Największe pole do obniżek stóp ma Fed, co powinno doprowadzić do osłabienia amerykańskiej waluty w horyzoncie kolejnych lat. Długoterminowym punktem równowagi dla notowań euro jest pułap 1,29 USD, co oznaczałoby 19-procentowy potencjał umocnienia wspólnej waluty do dolara.

- Oczekujemy dalszych obniżek stóp Fedu, co będzie skutkowało zmniejszaniem się różnic w polityce pieniężnej na świecie. Na utrzymanie siły dolara w długim terminie mogą nie pozwolić deficyty na rachunku bieżącym i budżetowy – zapowiada Michael Bolliger.

MWie