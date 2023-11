U brokera jak na lokacie. XTB oprocentował wolne środki klientów

Od poniedziałku 6 listopada XTB wprowadził oprocentowanie wolnych środków pieniężnych na rachunkach klientów. Nowość pojawiła się w większości europejskich oddziałów brokera, w tym w Polsce.

/ Mateusz Slodkowski

Klienci XTB zaczną otrzymywać co miesiąc odsetki od niezainwestowanych środków zdeponowanych na rachunkach. Dotyczy to wolnych złotych, dolarów, jak i euro. Odsetki będą naliczane codziennie i wpłacane na konto pod koniec miesiąca.

Dla obecnych klientów XTB oprocentowanie depozytów w PLN i EUR zostało ustalone na poziomie 2% w skali roku. W przypadku USD jest to 2,5%. Broker nie przewiduje wprowadzania żadnych kwotowych ograniczeń co do środków objętych oprocentowaniem - zarówno minimalnych jak i maksymalnych.

Nowi klienci brokera otrzymają dostęp do wyższego oprocentowania przez pierwsze 90 dni od otwarcia rachunku na platformie. Wynosi ono 4% w skali roku dla PLN, 3,8% dla EUR oraz 5% dla USD.

Za nowych klientów uznawane są wyłącznie osoby, które otwierają w XTB swój pierwszy rachunek. Promocja nie dotyczy więc inwestorów, którzy posiadali konta u brokera i zdecydowali się otworzyć je ponownie.

- Wprowadzenie oprocentowania wolnych środków to uzupełnienie naszej bogatej oferty

inwestycyjnej. Widzimy, że nasi klienci szukają dodatkowych sposobów na pomnażanie

swoich środków w momencie oczekiwania na okazje na rynkach finansowych. Zgodnie z

naszym podejściem “jedna aplikacja - wiele możliwości”, teraz nasi klienci będą mogli

wykorzystać rosnące stopy procentowe, a jednocześnie zachować możliwość swobodnego

dysponowania swoimi środkami i ich pełną płynność - komentuje Omar Arnaout, prezes zarządu XTB. - Ponadto, jednym z kluczowych celów naszej strategii rozwoju jest zwiększenie bazy klientów i stanie się platformą inwestycyjną dla szerokiego grona odbiorców. Ta nowość w naszej ofercie to kolejny krok w tym kierunku - dodaje Arnaout.

Oprocentowanie środków na rachunkach polskich klientów XTB to efekt poszerzenia współpracy brokera z bankiem Pekao S.A. W przypadku zagranicznych oddziałów spółki wybór partnera padł na JP Morgan.

Na pytanie o dalsze nowości zaplanowane na ten rok, XTB poinformowało nas, że następne w kolejce będą Plany Inwestycyjne. Narzędzie będzie umożliwiało inwestorom budowę do 10 indywidualnych portfeli inwestycyjnych opartych o ETF-y.

- Nasz autorski produkt skupiający się na pasywnym inwestowaniu przy wykorzystaniu ETF-ów bardzo dobrze przyjął się na innych europejskich rynkach i niedługo wystartujemy z nim również w naszym kraju. Kolejne nowe funkcjonalności platformy XTB oraz produkty pojawią się w 2024 roku - podano w oświadczeniu brokera.