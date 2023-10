Tysiące ton pomocy humanitarnej czekają na wjazd do Strefy Gazy

Tysiące ton wsparcia humanitarnego czeka na półwyspie Synaj na wjazd do Strefy Gazy - podał w czwartek turecki dziennik "Daily Sabah". Przejście w Rafah - jedyny punkt graniczny palestyńskiego terytorium niekontrolowany przez Izrael, zostanie otwarte w piątek - podały z kolei egipskie media.

fot. STRINGER / / FORUM

Pracownicy organizacji humanitarnych pracujący przy granicy Egiptu ze Strefą Gazy podkreślają, że wsparcie musi zostać wpuszczone jak najszybciej, ponieważ zapasy zgromadzone na terenie Gazy już się psują - zaznaczył turecki dziennik.

Agencja AFP wyliczyła, że przy przejściu granicznym Rafah czeka ok. 150 ciężarówek z pomocą międzynarodową. "W najbliższych dniach do Gazy wjechać może około 20 ciężarówek wiozących niezbędne wsparcie dla ponad 2 mln mieszkańców regionu" - wskazało BBC.

Cytowany przez "Daily Sabah" urzędnik ONZ ostrzegł, że "tempa narastającego cierpienia, zniszczenia i śmierci nie da się pojąć". Dodał, że na zamkniętym obszarze Gazy zginęło już ponad 3 tys. osób, a ponad 12 tys. zostało rannych.

"Przejście w Rafah na granicy ze Strefą Gazy zostanie otwarte w piątek"

Powołując się na "źródła" zbliżone do egipskiego wywiadu, kanał AlQahera News poinformował, że "Rafah zostanie otwarte jutro", nie podając jednak szczegółów na temat pomocy, która zostanie udzielona Strefie Gazy.

Jednak szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus wyraził obawy odnośnie otwarcia przejścia w Rafah. "To nie jest pewne. Wzywamy tych, którzy mogą to zrobić, aby tak się stało, by uniknąć tragedii, która nas czeka" - mówił w czwartek Tedros na konferencji prasowej w Genewie.

Prezydent USA Joe Biden powiedział w środę, że prezydent Egiptu Abd el-Fattah es-Sisi zgodził się na otwarcie granicy ze Strefą Gazy, by pozwolić na wjazd ok. 20 ciężarówek z pomocą humanitarną.

Kancelaria premiera Benjamina Netanjahu poinformowała tego samego dnia, że Izrael zgadza się na dostarczanie z Egiptu pomocy humanitarnej na południe Strefy Gazy, jednak do czasu uwolnienia zakładników Hamasu nie pozwoli na żadną pomoc wysyłaną z izraelskiego terytorium. (PAP)

jbw/ mms/ zm/