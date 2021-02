Tysiące protestujących rolników zablokowało autostrady w Indiach

fot. ADNAN ABIDI / Reuters

Tysiące rolników zablokowało w sobotę drogi i autostrady w wielu stanach Indii, w proteście przeciwko ustawom liberalizującym rynek rolny. Blokada trwała trzy godziny i przebiegła spokojnie.

Protestujący zaczęli okupację dróg w całym kraju w południe czasu lokalnego, zastawiając je traktorami, kamieniami i namiotami. Demonstranci wznosili antyrządowe hasła, grali muzykę i palili fajki wodne. Protesty miały największą intensywność w stanie Pendżab na północnym zachodzie Indii.

"Dziś wsparcie całego społeczeństwa jest z rolnikami. Zwycięstwo jest pewne" - napisał na Twitterze jeden z liderów protestu Yogendra Yadav.

Sobotnie demonstracje były kolejną fazą trwającego od miesięcy protestu rolników przeciwko uchwalonym w 2020 roku trzem ustawom liberalizującym rynek rolny i stopniowo kończącym praktykę państwowego skupu produktów rolnych, który dla uboższych rolników stanowił kluczowe wsparcie. Zdaniem rządu reformy, które ułatwią dostęp do rynku wielkim korporacjom zapewnią m.in. potrzebne inwestycje w infrastrukturę na wsi.

Protesty zaostrzyły się, gdy pod koniec stycznia, podczas obchodów Dnia Republiki tłum protestujących wdarł się do Czerwonego Fortu w Starym Delhi. Podczas starć z policja zginął rolnik - zdaniem świadków od policyjnej kuli, czemu zaprzeczają władze. Dziennikarzom, którzy opublikowali dowody wideo i zeznania świadków, policja zagroziła aresztem i nakazała zablokowanie kont w mediach społecznościowych. W sobotę władze zawiesiły łączność internetową przy granicach Delhi, gdzie koczują rolnicy.

Protesty indyjskich rolników przyciągnęły uwagę obserwatorów na całym świecie. Poparły je m.in. piosenkarka Rihanna i ekologiczna aktywistka Greta Thunberg, co wywołało ostre reakcje rządzących w Indiach. W piątek urząd Wysokiej Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka wezwał indyjskie władze do poszanowania praw protestujących do gromadzenia się i swobodnego wyrażania poglądów "online i offline". (PAP)

