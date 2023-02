Tysiące oszukanych, straty sięgające 10 mln zł. Policyjni łowcy głów rozbili grupę oszustów internetowych

Rodzice ruszyli po 500+. ZUS przypomina: termin złożenia wniosku ma znaczenie

Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie z programu Rodzina 500 plus do 30 kwietnia 2023 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r. - przypomina szefowa Zakładu prof. Gertruda Uścińska.