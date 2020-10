Tysiące firm skorzystało z tarczy finansowej. Pierwsze już są kontrolowane

fot. 88studio / Shutterstock

Algorytm sprawdza korzystających z tarczy finansowej. Dane ponad 100 firm trafiają właśnie do fiskusa - informuje w środę "Rzeczpospolita".

"Rz" przypomina, że pod koniec wakacji Polski Fundusz Rozwoju (PFR) zapowiedział kontrole firm, które otrzymały wsparcie z tarczy finansowej. Pod lupę mogą trafić tysiące przedsiębiorców. Sprawdzane będą m.in. dane, jakie znalazły się w oświadczeniach składanych przez ubiegające się o pomoc firmy. PFR zapewnia, że rzetelne firmy nie mają się czego obawiać, ale potwierdza, że pierwsze firmy już zostały wytypowane i mogą się spodziewać kontroli skarbówki.

"Zgodnie z zapowiedziami przygotowaliśmy specjalny algorytm, który na podstawie siedmiu różnych zmiennych typuje przedsiębiorców do kontroli. Pierwsze ponad 100 firm zostało już wytypowanych, a ich dane są właśnie przekazywane do KAS w celu weryfikacji" – potwierdza Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Dodaje, że kolejne cztery tysiące przedsiębiorców za sprawą algorytmu znalazło się na wstępnej liście do kontroli, która będzie podlegała głębszej analizie w PFR.

Marczuk przypomina, że wszystkich firm, które otrzymały wsparcie, jest 346 tys. "Rzetelne nie mają się czego obawiać. Nawet to, że trafiły na listę do kontroli, nie musi oznaczać, że doszło do nieprawidłowości" – zapewnia wiceprezes PFR.

Wiceprezes PFR zaznaczył, że proces przyjmowania postępowań wyjaśniających został już zakończony, ale trwa jeszcze ich rozpatrywanie. W sumie - jak powiedział - przedsiębiorcy za pośrednictwem banków do 26 października br. złożyli 17,8 tys. wniosków. Do tej pory PFR zamknął 14,5 tys. postępowań, a kolejne 2 tys. jest w trakcie rozpatrywania; do przeanalizowania zostało jeszcze ok. 1 tys. wniosków.

W sumie - jak podliczył - od 4 sierpnia do systemu subwencyjnego Tarczy Finansowej PFR weszło 985 nowych firm. Dodał, że w kwocie 216 mln zł, którą do tej pory wypłacono w ramach procedury reklamacyjnej, są również środki dla firm wnioskujących o wyższe subwencje, niż pierwotnie im przyznano.

Marczuk zaznaczył, że liczba firm, które otrzymały subwencję w drodze reklamacji, to ok. 0,2 proc. ogólnej liczby beneficjentów Tarczy Finansowej PFR dla MŚP. Przypomniał, że w sumie wsparcie w ramach programu otrzymało 346,2 tys. przedsiębiorców, a na ich konta trafiło 60,6 mld zł. "W porównaniu do całego programu liczba uzasadnionych reklamacji jest więc bardzo niewielka, co oznacza, że proces przyznawania subwencji był od początku dobrze zaprojektowany" - powiedział.

Pytany o to, kiedy PFR zamierza zakończyć rozpoznawanie reklamacji, wskazał, że "zgodnie z uchwałą rządu, jak i notyfikacją Komisji Europejskiej, program Tarcza Finansowa PFR dla małych i średnich firm, w zakresie postępowań wyjaśniających, ma zakończyć się do końca tego roku i po tym terminie subwencje nie mogą być wypłacane". Zaznaczył, że do końca listopada wszystkie firmy, które złożyły reklamacje, powinny otrzymać od PFR odpowiedź.

Wiceprezes przypomniał, że we wrześniu ok. 3-4 tys. firm, które nie otrzymały subwencji np. z uwagi na zaległości wobec ZUS czy Urzędu Skarbowego, mogą po raz kolejny złożyć wniosek o wsparcie już po uregulowaniu swoich zobowiązań. "Zasada programu jest taka, że przedsiębiorca, aby otrzymać wsparcie, nie może mieć żadnych zaległości na dzień składania wniosku" - powiedział. Dodał, że w wyniku uruchomienia ponownego wnioskowania, w ostatnich dniach znacząco wzrosła liczba, które otrzymały subwencje.

Tracza Finansowa PFR to rządowy program wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których sytuacja finansowa pogorszyła się na skutek wybuchu pandemii SARS-CoV-2. Jego głównym celem jest pomoc przedsiębiorcom w utrzymaniu płynności i stabilności finansowej, poprzez udostępnianie im finansowania na preferencyjnych warunkach.

