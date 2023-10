Tysiące dzieci bez lekcji w efekcie strajku nauczycieli

Portugalia jest gotowa przyjąć część migrantów z Lampedusy Rząd Portugalii wyraził we wtorek gotowość do przyjęcia przybywających w ostatnich dniach na Lampedusę nielegalnych imigrantów z Afryki. Gestowi solidarności z Włochami gabinetu premiera Antonia Costy towarzyszy apel o zwalczanie przemytu ludzi do UE.