Tysiące Brytyjczyków przerwało urlopy; wracają do kraju, by uniknąć kwarantanny

Jeff Bezos i jego brat dołączą do zwycięzcy aukcji lotu w kosmos

Właściciel koncernu Amazon Jeff Bezos poinformował w poniedziałek, że on i jego brat dołączą do osoby, która wygra bilet w aukcji online na miejsce na pokładzie statku New Shepard udającego się w lecie w pierwszy suborbitalny turystyczny lot w kosmos.