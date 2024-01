Tyrowicz z RPP chce mocnej podwyżki stóp. Zapowiada, do kiedy zdania nie zmieni

W ocenie członkini RPP J. Tyrowicz modele NBP wskazują na brak spadku inflacji w Polsce do celu przy głównej stopie 6,75 i 5,75 proc., dlatego głosowała ona do tej pory za jej podwyżką do 7,75 proc. Ekonomistka deklaruje, że jej głosowania się nie zmienią, dopóki stabilne osiągnięcie celu nie będzie możliwe w rozsądnym horyzoncie.

/ Senat RP

"Od początku kadencji w RPP wskazywałam, że stopa 6,75 proc. NIE sprowadza inflacji do celu do końca 2025 roku nawet na podstawie materiałów analitycznych NBP. Z prawdopodobieństwem bliskim 50 proc. możemy osiągnąć górne pasmo odchyleń od celu, a i to możliwe jest tylko w warunkach braku nowych zawirowań, nieszczęść i szoków. I to wyłącznie językiem modelu, czyli o ile stopy pozostałyby na poziomie 6,75 proc. do końca 2025 roku. Z modelowania wynika, że przy stopie 7,75 proc. mielibyśmy znacznie większe szanse sprowadzić inflację do celu. Dlatego głosowałam za podwyżką stopy referencyjnej do 7,75 proc., czyli o 1 punkt procentowy (czy też: 100 punktów bazowych)" - podała Tyrowicz na portalu LinkedIn.

"Rada zdecydowała się ściąć stopę procentową do 6 proc., a następnie do 5,75 proc., ale model nadal mówi to samo: przy stopie 6,75 proc. nie ma prawie żadnych szans na sprowadzenie inflacji do celu, przy stopie 7,75 proc. szanse są większe. Dlatego w kolejnych miesiącach głosowałam za podwyżką stopy referencyjnej do poziomu 7,75 proc. Dopóki procesy cenowe nie zaczną wskazywać, że stabilne osiągnięcie celu inflacyjnego jest możliwe w rozsądnym horyzoncie, moje głosowania się nie zmienią. Ważna uwaga: głosowania w styczniu 2024 objęte są tajemnicą, więc niczego, co napisałam powyżej, nie należy interpretować w tym kontekście" - dodała.

Reklama

Zobacz także Bezpieczny kredyt hipoteczny 2%? Porozmawiaj z ekspertami

Od początku swojej kadencji w RPP, czyli od października 2022 r., Tyrowicz głosowała na każdym z kolejnych posiedzeń Rady za podwyżką stopy referencyjnej do poziomu 7,75 proc. Do września 2023 r. były to wnioski o podwyżkę stóp o 100 pb., w październiku 2023 r. o 175 pb., a w listopadzie i grudniu o 200 pb.

We wrześniu RPP obniżyła stopy o 75 pb., a w październiku o kolejne 25 pb. Od tamtej pory RPP utrzymuje główną stopę na poziomie 5,75 proc.

Wyniki głosowań RPP ze stycznia 2024 r. zostaną opublikowane najwcześniej 14 lutego. (PAP Biznes)

tus/ ana/