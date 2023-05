Tyrowicz (RPP): Umocnienie PLN korzystne dla CPI, ale raczej krótkotrwałe

RPP nie miała wypływu na ostatnie umocnienie PLN. Jest ono korzystne dla CPI, ale raczej będzie to krótkotrwałe zjawisko - powiedziała w radiu TOK FM członkini RPP Joanna Tyrowicz.

Zapytana jak ocenia umocnienie złotego, Tyrowicz powiedziała: "Jako bardzo korzystne z perspektywy inflacji. Potencjalnie niestety prawdopodobnie mało trwałe".

"Zmieniła się względna atrakcyjność inwestowania portfelowego w złotych. To jest czasowe, związane jest to z różnicą w wysokościach stóp procentowych i oczekiwaniami co do dalszego zachowania stóp procentowych na głównych walutach światowych. Jest to bardzo korzystne z perspektywy krótkookresowej, bo wzmacnia obniżenie tempa wzrostu cen. Natomiast w perspektywie długookresowej nie podejrzewam, żeby to była jakaś jaskółka, że przestały działać prawa ekonomii i że długoterminowa różnica w stopach inflacji między nami a globalnymi gospodarkami nie przełoży się na cenę złotego" - dodała.

Tyrowicz wskazała, że RPP nie miała wpływu na ostatnie umocnienie PLN i musi prowadzić politykę tak, jakby ten fakt nie miał miejsca.

"Kiedy prowadzimy politykę pieniężną musimy traktować wartość kursu jako daną. Wydarzyło się przede wszystkim to, że zmieniła się relacja dolara do euro. Złoty do euro zmienił się znacznie mniej niż złoty do dolara. To są globalne czynniki, na które nasza polityka pieniężna w najmniejszym stopniu nie ma wpływu, a to oznacza, że musimy prowadzić politykę pieniężną tak, jakby te rzeczy się nie wydarzyły i co najwyżej mieć korzyść z tego, że wydarzają się tego pozytywne efekty" - dodała.

Według Tyrowicz nie ma obecnie potrzeby interwencji walutowej.

"Nie sądzę, żeby była dzisiaj potrzeba interweniowania, patrząc na to, jaki jest sentyment i co widać w ruchach rynkowych, bo nie tylko wartość złotego się zmienia" - powiedziała.

"Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę mandat członkini RPP mamy bardziej fundamentalny problem, który się nazywa inflacja i polityka pieniężna i komunikacja polityki pieniężnej" - dodała.

