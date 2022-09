Tyrowicz (RPP): Sytuacja gospodarcza woła o podwyżki stóp. W jakiej wysokości - do decyzji

/ Senat RP

Sytuacja gospodarcza Polski "woła" o podwyżki stóp procentowych, a w jakiej wysokości i horyzoncie - to jest do zdecydowania - powiedziała w RMF24 członkini RPP Joanna Tyrowicz. Dodała, że trzeba zwiększyć wiarygodność polityki pieniężnej i sprowadzić inflację w miarę szybko do celu.

"Ewidentnie nasza dzisiejsza sytuacja gospodarcza woła o podwyżki stóp procentowych. W jakiej wysokości i horyzoncie - to jest do zdecydowania. Mamy silnie ujemne realne stopy procentowe, przyspieszającą inflację i cały czas relatywnie dobrą sytuację gospodarczą. Mandat NBP jest jasny" - powiedziała.

Przeczytaj także Senat powołał Joannę Tyrowicz w skład Rady Polityki Pieniężnej

"W tym sensie różnimy się od Fedu i EBC, że tam rozważania na temat sytuacji gospodarczej, w sensie PKB, bezrobocia, mogą mieć znaczenie. U nas w NBP tego w ogóle nie ma. Oznacza to, że mamy znacznie silniejsze zobowiązanie wobec społeczeństwa, aby sprowadzić inflację do celu, niż ma EBC albo Fed. Po drugie, polityka pieniężna będzie mniej skuteczna, jeżeli dalej będzie gospodarkę stymulowała polityka fiskalna. (...) Stopy procentowe - trzeba je będzie podnosić dłużej i wyżej, jeżeli polityka fiskalna będzie nadal ekspansywna, a po ludzku rozrzutna" - dodała.

Podkreśliła, że dopiero po zapoznaniu się z wewnętrznymi materiałami NBP będzie mogła lepiej określić, jakie dokładnie decyzje będzie trzeba podjąć.

Według Tyrowicz "trzeba zwiększyć wiarygodność polityki pieniężnej i sprowadzić inflację w miarę szybko do celu", a także obniżyć popyt w gospodarce.

50 pytań i odpowiedzi. Poradnik (nie tylko) dla początkujących OBLIGACJE OSZCZĘDNOŚCIOWE Czy obligacje detaliczne są bezpieczne? Czy chronią przed inflacją? Odpowiadamy na 50 najczęstszych i najważniejszych pytań o propozycję Skarbu Państwa dla oszczędzających. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na [email protected] Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

"Dlatego podnosimy stopy procentowe, żeby gospodarstwa domowe dostały wyraźny sygnał, że mają zacząć oszczędzać, a przestać konsumować. (...) Musimy obniżyć popyt, nie ma innej możliwości" - dodała.

Zapytana o wpływanie na inflację za pomocą kursu walutowego Tyrowicz powiedziała, że kurs w Polsce jest płynny.

"Myślę, że licznymi wypowiedziami pan prezes (NBP - PAP) wyłączył ten instrument z instrumentarium RPP i jego zdolność do przekonania do czegokolwiek nie jest chyba bardzo wysoka" - dodała.

Według członkini RPP, Rada może oddziaływać na gospodarkę jedynie stopą procentową, ponieważ luzowanie ilościowe w Polsce było niewielkie w porównaniu do podobnych programów innych głównych banków centralnych.

"One teraz mogą skracać sumę bilansową banku centralnego, (...) co ściąga pieniądz z rynku i wspiera politykę pieniężną. (...) My mamy tylko stopę procentową, więc to jest jedyny instrument, z którego możemy korzystać" - dodała.

Senat powołał Tyrowicz do RPP 7 września. (PAP Biznes)

tus/ gor/