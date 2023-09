Tyrowicz (RPP): Nie ma żadnych przesłanek, że inflacja w Polsce jest pod kontrolą

Nie ma żadnych przesłanek, że inflacja w Polsce jest pod kontrolą - oceniła na portalu LinkedIn członkini RPP Joanna Tyrowicz.

"Nie mamy żadnych przesłanek, że inflacja jest pod kontrolą w Polsce. Mamy za to mnóstwo dowodów na to, że nie jest pod kontrolą w gospodarkach o niższej inflacji, w fazie niższej koniunktury i o oczekiwaniach inflacyjnych zakotwiczonych w celu inflacyjnym tych krajów. Lista zaczyna się od strefy euro, UK, Kanada. Podobnie niepokojąco uporczywa jest inflacja w USA, piszę o nich osobno, bo są w fazie wyższej koniunktury" - napisała Tyrowicz.

"Osłabienie koniunktury gospodarczej na świecie ma w pewnej części charakter systemowy, a nie cykliczny. Związane jest z przesunięciem konsumpcji w kierunku usług oraz transformacją energetyczną. Zaistniałoby niezależnie od zacieśnienia w polityce pieniężnej. Polityka pieniężna dokłada do tej układanki jakieś klocki, ale dalece nie wszystkie" - dodała.

We wrześniu Rada Polityki Pieniężnej nieoczekiwanie obniżyła stopy procentowe o 75 pb., w tym referencyjną do 6,0 proc., podczas gdy rynek spodziewał się cięcia o 25 pb. do 6,50 proc. dla głównej stopy.

Podczas czwartkowej konferencji prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że jeśli CPI będzie szybko zmierzać w kierunku 5 proc., to stopy będą dalej spadać. Jak wskazał, cięcie stóp o 75 pb. to odpowiedź na mocniejszą od oczekiwań skalę spadku inflacji i pogorszenia koniunktury.

