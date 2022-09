Tyrowicz: Bez poprawy koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej trudno o CPI w celu w '24

/ Senat RP

Bez poprawy koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej będzie trudno sprowadzić inflację do celu w 2024 r. - powiedziała portalowi Money. pl członkini RPP Joanna Tyrowicz. Dodała, że polska waluta może ucierpieć, jeżeli RPP nie będzie dalej zacieśniać polityki w ślad za głównymi bankami centralnymi.

"Moim zadaniem jest, żeby inflacja jak najszybciej wróciła do celu. Taki mamy mandat i obowiązek wobec obywateli. Trzeba mieć świadomość, że nie wszystkie decyzje polityki pieniężnej w ciągu ostatniego roku czy półtora nie były podyktowane mandatem NBP. Wiele razy wypowiadali się przedstawiciele RPP, że głównym celem jest unikniecie wysokiego bezrobocia, bez analiz, które wskazywały, że coś takiego nam rzeczywiście grozi. Proszę mnie źle nie zrozumieć, ale unikanie wysokiego bezrobocia nie jest mandatem NBP ani RPP. Ponieważ rozmywaliśmy nasz główny cel, to nie był on osiągany" - powiedziała Tyrowicz.

"Przy dzisiejszej polityce pieniężnej Rada nie sprowadzi na pewno inflacji do celu w 2022 r., w 2023 r. także nie. Szansa, że sprowadzi ją do celu w 2024 r. też jest minimalna. Bez zmian polityki pieniężnej nie ma możliwości skrócenia tego bardzo nieprzyjemnego dla gospodarstw domowych okresu, gdy ceny rosną szybciej niż powinny. (...) Bez poprawy koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej po stronie rządu nie będzie możliwe realnie sprowadzenie inflacji do celu w krótszym okresie" - dodała.

Według Tyrowicz polska waluta może tracić na wartości, jeżeli RPP nie będzie dalej zacieśniać polityki w ślad za głównymi bankami centralnymi.

"W miarę jak będzie się zacieśniała polityka w strefie euro, USA, przy braku zacieśniania polityki pieniężnej w Polsce osłabi się złoty jeszcze dalej. To będzie stanowiło impuls inflacyjny i w znacznym stopniu wpłynie na zainteresowanie naszymi papierami wartościowymi i inwestycjami w Polsce. Im dłużej będziemy odstawali od narracji, która dzisiaj robi co może, żeby dogonić rzeczywistość i być w zgodzie z danymi, tym w większym stopniu nasza gospodarka stanie się pariasem wśród innych gospodarek, i w tym sensie upatruję tutaj dużego zagrożenia. Ale możemy coś z tym zrobić, to jest dobra wiadomość. (...) Mamy wszystkie instrumenty do dyspozycji i trzeba liczyć na to, że z tych instrumentów zaczniemy korzystać" - powiedziała.

Jak wskazała, prowadzenie polityki monetarnej będzie w najbliższych miesiącach "bardzo trudne", ponieważ przynajmniej do przyszłorocznych wyborów należy się spodziewać znacznej skali luzowania polityki fiskalnej, co będzie utrudniać obniżanie popytu w gospodarce.

"Podnoszenie stóp procentowych będzie mniej skuteczne, trzeba będzie je podnosić wyżej i utrzymywać na wyższym poziomie dłużej, by osiągnąć ten sam cel. (...) Na pewno jest miejsce na rozsądnie skierowane instrumenty osłonowe dla tych gospodarstw domowych, których sytuacja jest trudniejsza" - dodała. (PAP Biznes)

