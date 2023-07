Tymczasowe prawo jazdy w mObywatelu. Jest termin, ale nie dla wszyskich

7 sierpnia w aplikacji mObywatel rusza tymczasowe prawo jazdy - przekazał w czwartek minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. "Na początku zaczniemy do małej grupy i stopniowo najpóźniej 21 sierpnia udostępnimy tę funkcję wszystkim" - podkreślił.

fot. Kuba Kwiatkowski / / Shutterstock

Minister Cieszyński wyjaśnił, że tymczasowe prawo jazdy to takie, że w momencie w którym będziemy mieć zdany egzamin, egzaminator wprowadzi pozytywny wynik i przez 30 dni czekając na wydanie plastikowego dokumentu, możemy jeździć na tym dokumencie elektronicznym.

Przypomniał, że już dzisiaj w Polsce nie ma obowiązku wożenia przy sobie prawa jazdy. "Natomiast chcemy, aby młodzi ludzie mogli jak najszybciej cieszyć się możliwością korzystania z nowo uzyskanych uprawnień" - wyjaśnił.

Przeczytaj także Korzystasz z mObywatela? Oto co powinno się zrobić w momencie kradzieży smartfona

"Dzisiaj ogłaszamy de facto to, że po zdanym egzaminie, można wsiąść za kółko i wrócić już z nowo nabytymi uprawnieniami do domu" - podkreślił. "To funkcja, która na pewno obywatelom się przyda" - dodał.

Zaznaczył, że nowa funkcja w mObywtaelu rozpropaguje się wśród wszystkich użytkowników od 7 sierpnia, tak żeby sprawdzić, czy na pewno wszystko działa dobrze. "Na początku zaczniemy do małej grupy i stopniowo najpóźniej 21 sierpnia udostępnimy tę funkcję wszystkim" - podkreślił Cieszyński.

Koniec papierowej ery dokumentów. Na scenę wkracza mObywatel 2.0 mObywatel 2.0 jest już dostępny do pobrania w sklepach Google Play oraz App Store. Nowa, odświeżona wersja aplikacji mobilnej ma zawierać m.in. mDowód, tymczasowe mPrawoJazdy oraz funkcję (przydatną dla rodziców) Bezpieczny autobus. Ministerstwo Cyfryzacji szykuje prawdziwą rewolucję.

autorzy: Marta Stańczyk, Marcin Chomiuk (PAP)

mas/ mchom/ apiech/