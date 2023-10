Tym razem Millennium. Bank proponuje klientom 500 zł premii

Ciąg dalszy naszego cyklu, w ramach którego prześwietlamy ciekawe promocje bankowe. Tym razem gotówkę wykłada na stół Bank Millennium. Jest skłonny zaoferować 500 zł, jeśli klient będzie aktywnie korzystał z rachunku osobistego. Sprawdzamy, gdzie kryją się haczyki.

fot. Andrzej Rostek / / Shutterstock

Bank Millennium promuje swój flagowy rachunek, czyli Konto Millennium 360°. Dla nowych klientów przygotował promocję („Promocja ze smakiem! 500 zł z kontem i kartą Mastercard”), w której zarobić można łącznie 500 zł. Sto złotych wypłacone zostanie pod postacią vouchera do Biedronki, Carrefoura lub Pyszne.pl, a pozostała kwota w gotówce. Co ciekawe, warunki są dość proste do spełnienia, choć kryje się za nimi pewna niedogodność. Ale po kolei.

Co oferuje Konto Millennium 360°?

Zacznijmy od omówienia samego rachunku. Millennium 360° to konto, które jest prowadzone za darmo. Klienci, którzy wykonają minimum 5 transakcji kartą lub Blikiem, nie zapłacą też za obsługę karty debetowej (standardowo opłata wynosi 11 zł). Warto wykonać te transakcje, bo dodatkowo bank dorzuci jeszcze bezpłatne bankomaty w kraju i za granicą. Do tego dochodzą darmowe przelewy elektroniczne, wielofunkcjonalna aplikacja mobilna i szereg płatności mobilnych.

„Promocja ze smakiem! 500 zł z kontem i kartą Mastercard” kierowana jest do nowych klientów, czyli osób które od 1 stycznia 2020 r. nie posiadały rachunku w tym banku. Aby z niej skorzystać, należy złożyć wniosek o konto przez ten link, podpisać umowę i aktywować kartę. Konieczne jest też wyrażenie zgód marketingowych.

Dodatkowo w pierwszym miesiącu po otwarciu konta trzeba zalogować się do apki i serwisu transakcyjnego oraz dokonać 5 transakcji kartą Mastercard na kwotę minimum 360 zł. W zamian za to bank prześle nam voucher elektroniczny na kwotę 100 zł, który można wykorzystać w jednym ze sklepów: Biedronka, Carrefour lub Pyszne.pl

Jak zyskać gotówkę?

Pozostała nagroda w dwóch ratach po 200 zł zostanie wypłacona w gotówce. Żeby ją otrzymać, trzeba przez minimum trzy miesiące zasilać konto wypłatą w kwocie co najmniej 1000 zł, wykonać transakcje co miesiąc na 360 zł za pomocą karty oraz minimum raz w miesiącu zalogować się do aplikacji mobilnej.

Konto trzeba założyć zdalnie, ale wiąże się z tym dodatkowa niedogodność – trzeba będzie się też udać do placówki banku, by złożyć wzór podpisu i okazać dokument tożsamości. Osoby, które założą konto w październiku, mają czas na wykonanie tego kroku do końca lutego 2024 r., a osoby, które zrobią to w listopadzie – do końca marca 2024 r.

Jak będą wypłacane nagrody?

Powiadomienie o pierwszej nagrodzie klient otrzyma do końca miesiąca po okresie wyznaczonym na spełnienie warunków, co oznacza, że:

jeśli konto otworzy w październiku, a warunki spełni do końca listopada, to powiadomienie otrzyma do 31.12.2023 r., a odbioru pierwszej nagrody będzie mógł dokonać do 29.02.2024 r. - do tego czasu powiadomienie znajdzie po zalogowaniu w aplikacji mobilnej na liście powiadomień;

jeśli konto otworzy w listopadzie, a warunki spełni do końca grudnia, to powiadomienie otrzyma do 31.01.2024 r., a odbioru pierwszej nagrody będzie mógł dokonać do 31.03.2024 r.

Drugą nagrodę bank wypłaci do końca miesiąca po okresie wyznaczonym na spełnienie warunków, co oznacza, że:

jeśli klient spełni warunki w grudniu 2023 roku, w styczniu i w lutym 2024, to drugą premię otrzyma do 31.03.2024 r.

jeśli spełni warunki w styczniu, lutym i marcu 2024 roku, to drugą premię otrzyma do 30.04.2024.

O czym warto pamiętać?

Promocja trwa do 30 listopada i jest limitowana do 30 tys. kont.

Wpływem na konto w wysokości 1000 zł nie mogę być przelewy z innego rachunku klienta prowadzonego w Millennium ani wpłaty gotówki.

Do transakcji kartowych na kwotę 360 zł nie będą się liczyły wypłaty kartą, transakcje niebędące zapłatą za towary czy usługi, w tym m.in. przelewy Blik na telefon oraz transakcje związane z hazardem.

"Prześwietlamy promocje" to autorska seria artykułów, w której redaktorzy Bankier.pl podpowiadają, jak zarabiać na kontach bankowych. Analizujemy najnowsze oferty, wyjaśniamy kruczki i podpowiadamy, jak najłatwiej sięgnąć po nagrodę.