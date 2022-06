Wyborcy PO i PiS ufają Facebookowi, zwolennicy Konfederacji - Twitterowi. Badanie

fot. KW / / Bankier.pl

Liderem zaufania w mediach społecznościowych jest Facebook. Za nim plasują się YouTube, Twitter i Instagram – wynika z badania przeprowadzonego przez IBiMS i IBRiS. Jednocześnie ośrodki badawcze zaznaczają, że mamy do czynienia z kryzysem zaufania do mediów społecznościowych.

Blisko 43% badanych określiło, że nie ma zaufania do żadnej z platform społecznościowych. Nie bez znaczenia pozostają tu najnowsze wydarzenia społeczne i polityczne – dla wielu obserwatorów internet stał się miejscem nasyconym fake newsami, w gąszczu których trudno odnaleźć wartościowe i prawdziwe treści - zauważają twórcy badania. I dodają, że w kolejnych miesiącach, w obliczu zbliżającego się dużego kryzysu ekonomicznego, wyzwaniem będzie zredefiniowanie poszczególnych przekazów, zarówno społeczno-politycznych, jak i stricte produktowych.

Na pytanie o zaufanie do mediów społecznościowych nie potrafiło odpowiedzieć nieco ponad 13% ankietowanych.

IBRiS

Wiek i wykształcenie

Młodzi ufają Twitterowi, starsi – Facebookowi. 40% pytanych przez IBiMS/IBRiS w wieku 18-29 lat ufa Twitterowi, Facebookowi ufają respondenci w wieku 50-59 lat oraz powyżej 70. roku życia. Żadnej platformie społecznościowej nie ufa 56% osób w wieku 40-49 lat. YouTube cieszy się zaufaniem głównie przedziału wiekowego 40-59 lat.

Badani z edukacją podstawową ufają głównie Facebookowi i treściom zamieszczonym na YouTube. Wśród tych osób najwięcej jest też mieszkańców wsi i małych ośrodków do 50 tys. mieszkańców. Twitterowi z kolei ufają głównie osoby z wyższym wykształceniem.

Preferencje polityczne

Same badania pokazują ciekawe dane dot. zaufania wyborców do poszczególnych platform – szczególnie interesujące jest wysokie zaufanie wyborców PiS i PO do Facebooka – zauważają twórcy badania. Tymczasem choćby wśród wyborców Konfederacji to zaufanie jest prawie zerowe, co w jasny sposób wynikać może z wyłączenia profilu tej partii z tego środowiska cyfrowego - czytamy w raporcie.

IBRiS

W przypadku Twittera treści z tego portalu są wiarygodnym źródłem informacji dla 28% ankietowanych głosujących w 2019 r. na Konfederację. W przypadku YouTube jest podobnie, ale grupa ta stanowiła 23%. Nieufni do portali społecznościowych są głosujący na SLD. Największą grupę osób wykazujących całkowity brak zaufania do social media są wyborcy PSL.

IBRiS

Miejsce zamieszkania i dochody

Aktywność członków Prawa i Sprawiedliwości widoczna jest w internecie głównie wśród osób mieszkających na wsi (27%) oraz w ośrodkach od 50 do 250 tys. mieszkańców. W przypadku Koalicji Obywatelskiej aktywność polityków Koalicji Obywatelskiej w social media zauważa 18% osób ze wsi oraz 22% mieszkańców miast do 50 tys. mieszkańców. Konfederacja zauważalna jest również najbardziej na wsi (10% ankietowanych). Działacze Polska 2050 Szymona Hołowni zauważali są z kolei w sieci dla 19% osób pochodzących z dużych miast (sytuacja odwrotna niż w przypadku KO czy PiS).

Polityków PiS w sieci zauważają głównie osoby o dochodach od 1000 do 5999 zł miesięcznie netto (na rękę). W przypadku Koalicji Obywatelskiej są to głównie osoby o dochodach w przedziale 5-5,9 tys. zł netto. Internetowa działalność polityków Konfederacji jest z kolei zauważalna przez osoby z wykształceniem podstawowym (16%) oraz o dużych dochodach (7 tys. zł i więcej). Najwięcej osób wykazujących brak dochodów (54%) styka się w sieci z komunikatami działaczy Polska 2050 Szymona Hołowni.

IBRiS

Wśród osób pobierających świadczenie "Rodzina 500+" na jedno dziecko najwyższe zaufanie do treści z sieci dotyczy YouTube (22%). 21% użytkowników Facebooka badanych przez IBiMS/IBRiS wskazało, że pobiera 500+ na dwoje lub więcej dzieci. Treści znalezione na Facebooku dla tej grupy są wiarygodne.

KaWa