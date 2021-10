Tym będą żyły rynki: wyniki małe i duże

fot. metamorworks / / Shutterstock

Nowy tydzień może się zacząć trzęsieniem ziemi, po którym napięcie może tylko rosnąć. Z krajowego punktu widzenia najważniejsze będzie, to co opublikują GUS i NBP. Na Wall Street będzie trwał, a na GPW dopiero ruszy sezon wyników za III kwartał.

Poniedziałek, 18 października

Zaczniemy od mocnego uderzenia w postaci danych z Chin. Na pierwszy plan wybije się odczyt PKB (04:00) za III kwartał – analitycy sądzą, że w skali roku gospodarka Państwa Środa urosła o 5 proc. Pomijając naznaczone pandemią trzy pierwsze kwartały 2020 r., będzie to najgorszy wynik w najnowszej historii Chin. Równolegle o 04:00 zza Wielkiego Muru nadejdą także dane o: produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i inwestycjach w aglomeracjach miejskich.

W naszym regionie w centrum uwagi inflacja: w Czechach producencka (09:00), w Polsce bazowa (14:00). Po piątkowym raporcie o inflacji CPI, ekonomiści są zdania, że inflacja bazowa we wrześniu sięgnie 4,1 proc.

W USA pojawią się dane o produkcji przemysłowej (15:15), indeks rynku nieruchomości NAHB (16:00), a także raport o napływie kapitałów (22:00).

Wtorek, 19 października

O 10:00 kolejne istotne dane z Polski – tym razem będzie to raport GUS-u o przeciętnym wynagrodzeniu i zatrudnieniu. Analitycy oczekują spowolnienia tempa wzrostu płac do 8,6 proc. i wyhamowania zatrudnienia do 0,6 proc. w skali rok.

O 14:00 warto zwrócić uwagę na Węgry, gdzie tamtejszy bank centralny decydował będzie o stopach procentowych. Węgrzy mają za sobą już cztery podwyżki stóp procentowych i rynek typuje piątą – tym razem z 1,65 proc. do 1,8 proc.

Amerykanie obserwować będą dane z rynku nieruchomości o nowych domach (14:30), następnie zaś wsłuchiwać się będą w liczne wystąpienia przedstawicieli Rezerwy Federalnej.

Wyniki: Quercus; BNY Mellon, Johnson&Johnson, Netflix

Środa 20 października

Na start Japonia i raport o handlu zagranicznym (01:50). W Chinach pojawi się natomiast indeks cen nieruchomości (03:30).

W Europie ponownie w centrum uwagi inflacja producencka w Niemczech (08:00) i Wielkiej Brytanii (09:00) i Polsce (10:00). W przypadku naszego kraju analitycy wieszczą 10-procentową dynamikę. Równolegle GUS przedstawi raport o koniunkturze konsumenckiej (10:00) i produkcji przemysłowej (10:00).

O 11:00 Eurostat podsumuje ostatnie doniesienia inflacyjne z poszczególnych państw UE. Wzrost cen będzie także tematem raportu, który o 14:30 pojawi się w Kanadzie.

Wyniki: Kęty; Tesla

Czwartek, 21 października

Kolejny dzień, kolejne dane z Polski – tym razem dotyczące produkcji budowlano-montażowej i sprzedaży detalicznej (10:00).

O 13:00 o stopach procentowych decydować będzie turecki bank centralny, który ostatnio – wbrew inflacji i logice – obniżył ten parametr. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule o spadku wartości tureckiej liry.

W USA, jak co czwartek, poznamy liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych (14:30). Następnie na rynek trafią raporty o sprzedaży domów na rynku wtórnym (16:00).

Wyniki: Intel

Piątek, 22 października

Ostatni roboczy dzień tygodnia zaczniemy japońską inflacją (01:30), która – w przeciwieństwie do wielu innych państw – uporczywie „nie chce rosnąć”, mimo wszelkich starań banku centralnego. Dość powiedzieć, że konsensus dotyczący inflacji bazowej to zaledwie 0,1 proc. wobec 0,0 proc. miesiąc wcześniej.

W skali globalnej najważniejsze będą wstępne odczyty indeksów PMI dla sektorów przemysłowych i usługowych czołowych gospodarek. W przeglądzie udział wezmą: Japonia (02:30), Francja (09:15), Niemcy (09:30), strefa euro (10:00), Wielka Brytania (10:30) i USA (15:45).

O 10:00 GUS poinformuje o koniunkturze gospodarczej we wrześniu, zaś o 14:00 NBP opublikuje raport o podaży pieniądza.