Tym będą żyły rynki: wyborów i wyników ciąg dalszy

Na rynkach akcji wejdziemy w najgorętszą część sezonu publikacji wyników za III kwartał. Oczywiście dotyczy to głównie giełd w USA i Europie a nie GPW, gdzie na większość sprawozdań finansowych będziemy musieli poczekać do listopada.

Niedziela, 22 października

Wyborcza machina nie zwalnia tempa i znów mamy weekend z wyborami. Tym razem warto zwrócić uwagę na odległą Argentynę, gdzie odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. To wybory o tyle ciekawe, że szanse na wejście do drugiej tury ma wyrazisty polityk o liberatiańskich poglądach Javier Milei. Do urn pójdą też mieszkańcy Szwajcarii, którzy wybiorą członków obu izb parlamentu.

Poniedziałek, 23 październik

W kalendarium mamy tylko dane z Polski. O 10:00 GUS opublikuje wrześniowe statystyki produkcji budowlano-motnażowej. Zaś o 14:00 NBP pokaże najnowsze dane o podaży pieniądza (czytaj: kredytu) w polskiej gospodarce.

Na GPW raport za III kwartał opublikuje Orange Polska. Na Starym Kontynencie uwagę inwestorów powinny zwrócić wyniki kwartale włoskiej grupy bakowej Unicredit.

Wtorek, 24 października

Ruszamy ze sztafetą PMI. Wstępne odczyty za październik nadejdą z Australii, Japonii (2:30), Francji (9:15), Niemiec (9:30), strefy euro (10:00), Wielkiej Brytanii (10:30) oraz Stanów Zjednoczonych (15:45. GUS opublikuje comiesięczny Biuletyn Statystyczny (10:00), w którym znajdziemy m.in. wrześniową stopę bezrobocia.

O 14:00 oczekiwana jest pierwsza w tym cyklu obniżka stóp procentowych na Węgrzech. Rynek spodziewa się cięcia z 13% do 12,5%, czyli o 50 pb. Węgry są krajem o najwyższej inflacji CPI w Europie, lecz równocześnie w ostatnich miesiącach tempo wzrostu cen wyraźnie maleje.

Na Wall Street będzie to kolejny intensywny dzień sezonu wynikowego. Raporty za III kwartał pokażą m.in. Coca-Cola, GE, GM, Halliburton czy Verizon. W Europie dojdą do tego sprawozdania kwartale Barclays oraz Oragne. Ze spółek notowanych na GPW wyniki opublikuje Asseco SEE. Do obrotu wprowadzone zostaną też nowe serie akcji Answear.com.

Środa, 25 października

W nocy nadejdą wrześniowe statystyki inflacji CPI z Australii, która ma wzrosnąć z 5,2% do 5,3%. Niemcy zaprezentują (10:00) październikowy odczyt indeksu Ifo mierzącego nastroje w biznesie. EBC pokaże dane o podaży pieniądza M3 w strefie euro, która zapewne trzeci miesiąc z rzędu była mniejsza niż rok temu. Deflacja monetarna to we współczesnym świecie bardzo rzadko spotykane zjawisko. Bank Kanady najprawdopodobniej utrzyma stopy procentowe (decyzja o 16:00) bez zmian na poziomie 5%. Poznamy też wrześniowe statystyki sprzedaży nowych domów w USA.

Wyniki za III kwartał pokaże Santader Bank Polska. Towarzyszyć im będą raporty wielkich europejskich banków: hiszpańskiego Banco Santander oraz Deutsche Banku. Za oceanem wynikami kwartalnymi pochwalą się m.in. Boeing, IBM, Mattel, Meta i Xerox (z tego trzy ostatnie już po sesji).

Czwartek, 26 października

Jak zwykle warto zerknąć na Turcję, gdzie na 13:00 zaplanowana jest decyzja władz banku centralnego. Po „monetarnym resecie” od czerwca Turcy zdążyli podnieść stopy procentowe z 8,5% do 30% i to może nie być koniec normalizacji polityki pieniężnej nad Bosforem.

Oprócz tego czeka nas ważna decyzja Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (o 14:30). Rynek nie spodziewa się już podwyżek stóp procentowych w strefie euro. We wrześniu EBC wprost zasugerował, że chciałby przez dłuższy okres utrzymać koszty kredytu na najwyższym poziomie od 22 lat. O 14:45 rozpocznie się konferencja prezes EBC Christiny Lagarde.

Wcześniej – bo o 14:30 – czeka nas fala danych makro z USA. Amerykanie pokażą wstępny szacunek PKB za III kwartał i dane te mogą okazać się naprawdę mocne. Rynkowy konsensus zakłada przyspieszenie annualizowanej dynamiki PKB z 2,1% do 4,1%. Ale model Fedu z Atlanty wskazuje na wynik rzędu aż 5,4%. Oprócz tego poznamy cotygodniowe statystyki liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, wstępne dane o zamówieniach na dobra trwałe (za wrzesień) oraz wrześniowe saldo obrotów towarowych. Na dokładkę otrzymamy indeks podpisanych umów kupna domów (16:00) oraz indeks Fed z Kansas (17:00). Na wieczór (23:00) kolejną obniżką stóp procentowych może nas obdarzyć bank centralny Chile.

Na GPW poznamy raport kwartalny Alior Banku oraz Asseco BS. Ze spółek notowanych na Wall Street pojawią się sprawozdania m.in. Honeywell, Intela, Mercka oraz UPS.

Piątek, 27 października

Wstępny szacunek PKB za III kwartał pokaże Hiszpania (o 9:00). O tej samej porze BIEC zaprezentuje październikowy odczyt Wskaźnika Wyprzedzającego Koniunkturę. O 14:30 na rynek trafi ważna publikacja dotycząca dochodów i wydatków Amerykanów za wrzesień. Raport ten zawiera m.in. bazowy deflator wydatków konsumpcyjnych (PCE core) – czyli ulubioną (bo zwykle najniższą) miarę inflacji w Rezerwie Federalnej. Na deser dostaniemy finalny raport Uniwersytetu Michigan o październikowych nastrojach gospodarstw domowych.

Inwestorzy z GPW zapoznają się z raportami kwartalnymi Banku Millennium, Kernela i Wawelu. Na Wall Street wyniki pokażą m.in. Chevron oraz Cogate-Palmolive.

Niedziela, 29 października

W nocy z sobotę na niedzielę znów czeka nas operacja przestawiania zegarków. Szkodliwa dla zdrowia i bezzasadne z gospodarczego punktu widzenia zmiana czasu na zimowy stanowi element tresury zachodniego społeczeństwa. Ponieważ Amerykanie dokonują tego dopiero 5 listopada, to przez tydzień wszystkie dane z USA pojawiać się będą o godzinę szybciej niż zwykle. Sesja na Wall Street przesunie się na godziny 14:30-21:00 czasu polskiego.