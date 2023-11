Tym będą żyły rynki: tydzień niemiecki

Pierwszy pełny tydzień listopada będzie obfitował w dane makroekonomiczne z Niemiec oraz raporty kwartale wielkich niemieckich korporacji. Nie zabraknie także sprawozdań finansowych spółek z GPW.

fot. Lukasz Dejnarowicz / / FORUM

Niedziela, 5 listopada

Czas z letniego na zimowy zmieniają w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W rezultacie różnica czasowa między Polską a Nowym Jorkiem wraca do „standardowych” 6 godzin. Sesja na Wall Street znów trwać będzie od 15:30 do 22:00 czasu polskiego.

Poniedziałek, 6 listopada

Tydzień rozpoczynamy od danych z niemieckiego przemysłu, który od dobrych kilku lat pogrążony jest w kryzysie. O 8:00 poznamy statystyki nowych zamówień za wrzesień.

Dalsza część dnia stać będzie pod znakiem publikacji październikowych indeksów PMI dla sektora usług. Dane te napłyną z Hiszpanii (9:15), Włoch (9:45), Francji (9:50), Niemiec (9:55) i strefy euro (10:00) oraz Kanady (16:00).

Na Wall Street wydarzeniem dnia będzie publikacja raportu kwartalnego Berkshire Hathaway. Oprócz tego wynikami za II kwartał pochwalą się m.in. Ryanair, Goodyear i BioNTech.

Wtorek, 7 listopada

W nocy o stopach procentowych decydować będzie Bank Rezerw Australii. Oczekiwana jest podwyżka o 25 pb., do poziomu 4,35%. To o tyle interesujące, że w ostatnich tygodniach na podwyżki już nie zdecydowały się Rezerwa Federalna, Bank Anglii oraz Europejski Bank Centralny.

O brzasku (7:45) statystyki (nieistniejącego) bezrobocia pokażą Szwajcarzy. Kwadrans później nadejdą dane o produkcji przemysłowej w Niemczech (za wrzesień). Eurostat (o 11:00) pokaże wrześniową inflację producencką (PPI), która ze względu na efekt wysokie zeszłorocznej bazy zapewne znów uplasuje się w rejonach mocno ujemnych (po -11,5% rdr w sierpniu). O 14:30 Amerykanie opublikują swój wrześniowy bilans handlowy. Wieczorem (21:00) z USA napłyną statystyki kredytu konsumenckiego.

O 14:00 Narodowy Bank Polski przedstawi stan oficjalnych aktywów rezerwowych za październik. Będzie można z nich wywnioskować, czy NBP ponownie zwiększył polskie rezerwy złota. Tego dnia rozpocznie się też decyzyjne posiedzenie Radu Polityki Pieniężnej.

Raporty kwartalne: Uber i UBS

Wyniki spółek z GPW: Arctic, Stalexport, Odlewnie.

Środa, 8 listopada

W Polsce to drugi dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Jak zwykle nie znamy godziny publikacji decyzji RPP. Rynkowy konsensus zakłada obniżkę stopy referencyjnej NBP o 25 pb., do 5,50%. Jednakże ze względu na zmianę rządu (tzn. modyfikację perspektyw inflacyjnych, rzecz jasna) kolejne obniżki stóp w NBP są już mniej prawdopodobne. W komunikacje po decyzji RPP powinna też uchylić rąbka tajemnicy listopadowej projekcji inflacyjnej.

Finalne statystyki inflacji CPI za październik pokażą Niemcy (o 8:00). Według wstępnego odczytu inflacja u naszych zachodnich sąsiadów spadła do 3,8%. 11:00 to godzina publikacji danych Eurostatu o sprzedaży detalicznej w strefie euro. O 14:00 o stopach procentowych decydować będzie bank centralny Rumunii. Póki co Rumunii wraz z Czechami dzielnie trzymają główne stopy na wysokości 7%. Do pierwszych obniżek w naszym regionie doszło tylko w Polsce i niedawno także na Węgrzech.

Raporty kwartalne: Disney, Siemens, Bayer, Credit Agricole. Adidas, Take-Two, Commerzbank, E.ON.

Wyniki spółek z GPW: Cyfrowy Polsat, Grupa Azoty, Kruk, Pekao, Ambra, BOŚ, Oponeo, XTB.

Czwartek, 9 listopada

O 2:30 w nocy nadejdą statystyki inflacyjne z Chin. Od kilku miesięcy Państwo Środka raportuje inflację konsumencką (CPI) na poziomach zbliżonych do zera (równe 0,0% rdr było we wrześniu) przy ujemnej inflacji producenckiej (PPI). Dzięki temu Chińczycy mogą utrzymywać stopy procentowe na niższych poziomach niż w większości krajów Zachodu (co przy monstrualnym zadłużeniu prywatnym i tak niezbyt im pomaga).

Raporty kwartalne: AstraZeneca, Deutsche Telekom, Merck, SoftBank, Honda, Henkel, ArcelorMittal.

Wyniki spółek z GPW: PKO BP, AC Autogaz, Asbis, Astarta, Columbus, GPW.

Piątek, 10 listopada

O 8:00 nadejdzie cała paczka danych makro z Wielkiej Brytanii. Będą to statystyki PKB za III kwartał, produkcji przemysłowej za wrzesień oraz bilans handlu zagranicznego. Pół godziny później na scenę wyjdzie „inflacyjny lider Europy”. Węgrzy pokażą październikowy odczyt inflacji CPI, która we wrześniu spowolniła do 12,2%. O 9:00 statystyki CPI przedstawia Czesi.

O 14:00 ukaże się protokół z październikowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. A na koniec tygodnia dostaniemy wstępny listopadowy raport Uniwersytetu Michigan mierzący nastroje amerykańskich konsumentów.

Raporty kwartalne: Allizanz, Bridgeston.

Wyniki spółek z GPW: Eurocash, Decora, MOL, Tesgas.