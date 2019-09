Tym będą żyły rynki: teraz czas na Fed

W nowym tygodniu inwestorzy przede wszystkim czekać będą na ważną decyzję Rezerwy Federalnej. Nie zabraknie także danych z gospodarek, w tym z polskiej.

Sobota, 14 września

Nim rozpoczniemy nowy tydzień, dojdzie do rewolucji w sposobie logowania się do bankowości internetowej. Najważniejsze informacje na ten temat znajdziesz w artykule „Ważne zmiany dla klientów banków od 14 września. Co trzeba wiedzieć?”.

Poniedziałek, 16 września

Nowy tydzień rozpoczniemy od danych z Chin dotyczących produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i inwestycji w aglomeracjach (04.00). O 14.00 NBP przedstawi dane o inflacji bazowej.

Boris Johnson spotka się w Luksemburgu z szefem Komisji Europejskiej Jeanem-Claudem Junckerem, aby rozmawiać o brexicie. Z kolei Władimir Putin spotka się z premierem Chin.

Poniedziałek jest dniem wolnym od handlu na giełdach w Japonii, ze względu na Święto Szacunku dla Starszych.

Wtorek, 17 września

We wtorek pod lupę jako pierwsze trafią ceny nieruchomości w Chinach i Australii (03.30). W Europie sporą uwagą z pewnością cieszył będzie się niemiecki indeks ZEW (11.00). Wśród popołudniowych danych z USA znajdziemy produkcję przemysłową (15.15), indeks rynku nieruchomości NAHB (16.00), indeks wskaźników wyprzedzających Conference Board (16.30) oraz raport o napływie kapitałów (22.40).

Na wtorek zaplanowano także kolejne posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

Ponownie zaczniemy od Dalekiego Wschodu, tym razem za sprawą raportu o handlu zagranicznym Japonii (01.50). O 10.00 uwaga krajowych inwestorów skupi się na danych o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz koniunkturze konsumenckiej. Następnie poznamy dane o inflacji w Wielkiej Brytanii (10.30), strefie euro (11.00) i Kanadzie (14.30).

Najważniejszym momentem dnia i tygodnia będzie wieczorna decyzja Rezerwy Federalnej ws. stóp procentowych (20.00). Rynkowy konsensus zakłada, że Fed dokona ich cięcia o kolejne 25 punktów bazowych. O 20.30 politykę najważniejszego banku centralnego świata na konferencji prasowej uzasadniał będzie jego szef, Jerome Powell. Równocześnie poznamy też projekcje makroekonomiczne członków Federalnego Komitetu Otwartego Rynku.

Do emocji, których inwestorom dostarczy Fed, swoje trzy grosze w czwartkowy poranek dorzuci też Bank Japonii. Jakby tego było mało, tego samego dnia o stopach procentowych będą decydować także Szwajcarski Bank Narodowy (09.30), Norgesbank (10.00) oraz Bank Anglii (13.00).

Z krajowego punktu widzenia równie ważne będą dane o produkcji przemysłowej (10.00). Wśród popołudniowych danych z USA znajdziemy indeks Fed z Filadelfii (14.30), wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (14.30), sprzedaż domów na rynku wtórnym (16.00) oraz indeks wskaźników wyprzedzających Conference Board (16.00).

Piątek, 20 września

Ostatni roboczy dzień tygodnia przyniesie nieco makroekonomicznego oddechu. W kalendarium znajdziemy inflację w Japonii (01.30) oraz sprzedaż detaliczną i wskaźnik koniunktury w Polsce (10.00).

Michał Żuławiński