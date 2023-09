Tym będą żyły rynki: polska polityka kontra amerykańska inflacja

W Polsce nie tylko politycznym wydarzeniem najbliższych dni będzie konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. Na świecie patrzeć będą przede wszystkim na inflację w Stanach Zjednoczonych i decyzję EBC. Nie zabraknie także comiesięcznej paczki danych z Chin.

fot. esfera / / Shutterstock

Sobota, 9 września

O dość nietypowej porze Chińczycy mają opublikować sierpniowe statystyki inflacji CPI i PPI. W ocenie ekonomistów ta pierwsza powinna się utrzymać w okolicach zera. Natomiast ceny producentów kolejny miesiąc z rzędu mają być niższe niż przed rokiem.

Natomiast w samo południe ma się rozpocząć konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. Inwestorzy i ekonomiści będą liczyć, jak kosztowne okażą się nowe obietnice wyborcze partii rządzącej. Będzie to ciąg dalszy kampanii przekupywania wyborców ich własnymi pieniędzmi – wszakże rząd wydaje to, co wcześniej odebrał nam w podatkach i pożyczył od wierzycieli.

Poniedziałek, 11 września

W kalendarium widnieją kolejne dane z Chin – tym razem statystyki nowych kredytów i podaży pieniądza M2. Ale jak to zwykle bywa z tymi raportami, najprawdopodobniej ukażą się one w innym terminie, zapewne jednak w nadchodzącym tygodniu. Dane o inflacji CPI za sierpień opublikują za to Czesi (9:00). W lipcu czeska inflacja obniżyła się do 8,8%, wyprzedzając dezinflacyjne trendy w całym naszym regionie.

Wtorek, 12 września

Na froncie makroekonomicznym zapowiada się bardzo spokojny dzień. Ewentualnie może spojrzeć na wrześniowy odczyt nastrojów niemieckich inwestorów (indeks ZEW) o 11:00. Dla koneserów makro-egzotyki przewidziane są statystyki inflacji CPI z Indii (14:00).

Raporty kwartalne opublikują m.in.: Kogeneracja, Mabion, Pamapol, Rafamet.

Środa, 13 września

Środkowoeuropejską sagę inflacyjną pociągną Rumunii, którzy statystyki sierpniowej CPI pokażą o 8:00. Godzinę później BIEC opublikuje swój Wskaźnik Przyszłej Inflacji, który pozwala z pewnym wyprzedzeniem przewidywać inflacyjne trendy w naszej gospodarce.

O 11:00 Eurostat podsumuje unijną produkcję przemysłową za lipiec. Będą to więc dane już mocno historyczne i raczej bezużyteczne dla inwestorów. Wpływ na polski rynek walutowy mogą mieć za to lipcowe statystyki polskiego bilansu płatniczego, w którym od początku roku utrzymuje się solidna nadwyżka salda rachunku bieżącego.

Głównym punktem programu będzie odczyt sierpniowej inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych. Ekonomiści szacują, że sierpień był drugim z rzędu miesiącem wzrostu rocznej dynamiki CPI w Ameryce. Jeśli przyspieszy także inflacja w sektorze usług, to Jerome Powell będzie miał w ręku mocny argument na rzecz kolejnej podwyżki stóp procentowych. Takowa co prawda nie jest oczekiwana na wrześniowym posiedzeniu FOMC, ale już w listopadzie jej szanse wyceniane są na blisko 50%.

Do kolacji (20:00) dostaniemy statystyki wykonania budżetu federalnego za sierpień. Monstrualne deficyty budżetowe administracji Joe Bidena póki co nie niepokoją rynków finansowych. Ale to może się w każdej chwili zmienić.

Raporty kwartalne opublikują m.in.: Enea, Bogdanka, Develia, Lokum, Ambra, Ryvu.

Czwartek, 14 września

Do rana nadejdą dane z Japonii dotyczące zamówień na maszyny i urządzenia (1:50) oraz produkcji przemysłowej (6:30) za lipiec. Wyniki sierpniowej inflacji konsumenckiej (CPI) o 8:00 pokażą Szwedzi, a godzinę później Słowacy, co zakończy serię inflacyjnych publikacji z naszego regionu.

Wydarzeniem dnia – jeśli nawet nie tygodnia – będzie decyzja Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (14:15). Rynkowy konsensus zakłada, że EBC tym razem nie podniesie stóp procentowych, utrzymując je na najwyższym poziomie od 2008 roku. Jeśli tak się faktycznie stanie, to najprawdopodobniej będzie to koniec cyklu podwyżek kosztów kredytu w EBC. Rozpoczęcie konferencji prasowej prezes Christine Lagarde zaplanowane jest na 14:45.

Kwadrans wcześniej (14:30) pojawią się też ważne dane z USA. Będą to sierpniowe wyniki sprzedaży detalicznej oraz cen producentów (PPI). Warto się przyjrzeć zwłaszcza tym pierwszym, ponieważ w lipcu odnotowano wręcz sensacyjnie mocny nominalny wzrost obrotów amerykańskich handlowców. Równocześnie opublikowane zostaną cotygodniowe statystyki liczby nowo rejestrowanych bezrobotnych.

Raporty kwartalne opublikują m.in.: Archicom, Dębica, Relpol, Unimot, Wielton, Wittchen.

Piątek, 15 września

Giełdowy ranek zaczniemy od rozpakowania comiesięcznej paczki danych z Chin. W zestawie jak zwykle: produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, ceny nieruchomości oraz inwestycje w miastach. Wszystko to za sierpień. Rynek będzie się tych raportach doszukiwał jakichkolwiek oznak poprawy koniunktury w drugiej gospodarce świata, która od początku roku srodze rozczarowuje.

Nas równie mocno interesować będą jednak finalne odczyty inflacji CPI w Europie. O 8:45 poznamy wyniki z Francji, zaś o 10:00 z Włoch. Także o 10:00 finalne statystyki CPI za sierpień pokaże Główny Urząd Statystyczny. Zapoznamy się więc nie tylko ze strukturą zmienności cen w gospodarce, ale też zaktualizujemy dla Państwa listę „inflacyjnych hitów”.

Po południu spływać zaczną też dane zza Atlantyku. Najpierw będzie to wrześniowy odczyt indeksu NY Empire State (14:30) mierzącego koniunkturę w nowojorskim okręgu przemysłowym. O 15:15 ukażą się sierpniowe statystyki produkcji przemysłowej dla całych USA. Zaś o 16:00 poznamy wstępny wrześniowy odczyt indeksu nastrojów konsumentów sporządzany przez Uniwersytet Michigan.

Raporty kwartalne opublikują m.in.: Amica, Cormay, Newag, Selena, Ultimate Games.