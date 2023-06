Tym będą żyły rynki: początek wakacji i dywidendowe żniwa

Początek sezonu urlopowego zbiega się z długim weekendem w Ameryce, co zwiększa szanse na spokojny początek lipca na rynkach finansowych. Natomiast dla inwestorów z GPW będzie to czas „koszenia” tegorocznych dywidend.

Poniedziałek, 3 lipca

Jak przystało na początek miesiąca, jest to „dzień z PMI”. W przypadku kluczowych gospodarek będzie to publikacja finalnych danych dla sektora wytwórczego, zwykle niewiele różniących się od opublikowanych kilka dni wcześniej raportów wstępnych. Nowością będą za to czerwcowe PMI dla gospodarek „drugiej linii”, w tym dla Polski.

Dla porządku przypomnijmy jednak „piemajowy” rozkład jazdy: Australia (1:00), Japonia (2:30), Chiny (3:45), Szwecja (8:30), Polska (9:00), Węgry, Hiszpania (9:15), Czechy i Szwajcaria (9:30), Włochy (9:45), Francja (9:50), Niemcy (9:55), strefa euro i Norwegia (10:00), Wielka Brytania (10:30) i USA (15:45).

Gratką dla koneserów makroekonomii będą statystyki tureckiej inflacji (zarówno PPI jak i CPI) – to o 9:00. Z kolei Amerykanie pokażą czerwcowy raport ISM dla przemysłu (16:00). Ze względu na wtorkowy Dzień Niepodległości poniedziałkowa sesja na Wall Street została skrócona do 19:00 czasu polskiego. Całodzienne wolne będą mieli w sąsiedniej Kanadzie.

Dywidendę wypłacą: Atal, Sonel.

Dzień dywidendy: ATM Grupa, Lokum, Mobruk, Novita, Stalprodukt.

Wtorek, 4 lipca

Święto Niepodległości w USA zwykle sygnalizuje luźny dzień na rynkach finansowych. W kalendarium widnieje tylko decyzja banku centralnego Australii, który ma utrzymać stopy procentowe bez zmian na poziomie 4,10%. O 8:00 Niemcy pokażą swój majowy bilans handlowy.

Dywidendę wypłacą: Dom Development, Wasko.

Dzień dywidendy: Pekao, K2 Holding, Mex Polska

Środa, 5 lipca

Tym razem świętować będą Czesi i Słowacy. Ekonomiści dostaną na śniadanie zestaw „usługowych” PMI z Australii (1:00), Chin (3:45), Indii (7:00), Hiszpanii (9:15), Włoch (9:45), Francji (9:50), Niemiec (9:55), strefy euro (10:00), Wielkiej Brytanii (10:30) i USA (15:45). Eurostat poda majowe statystyki produkcji przemysłowej (11:00) w krajach UE. Rumunii będą decydować o stopach procentowych, które w opinii ekonomistów zostaną utrzymane na poziomie 7,00%.

Do regularnego handlu powrócą Amerykanie uzbrojeni w statystyki zamówień w przemyśle (16:00) oraz protokół z czerwcowego posiedzenia władz Rezerwy Federalnej (20:00).

Dywidendę wypłacą: CDA, Wittchen.

Dzień dywidendy: Eurotax.

Czwartek, 6 lipca

Czesi nadal będą świętować – tym razem z okazji Święta Jana Husa. W Polsce będziemy czekać na decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Jak zwykle nie wiemy, kiedy zostanie ona opublikowana, ale za to jesteśmy niemal pewni, że nie przyniesie ona niczego nowego. W RPP trwa medialna dyskusja na temat obniżenia i tak niezbyt wysokich stóp procentowych. Ale to dopiero temat na jesień/wybory. Oficjalny komunikat po posiedzeniu RPP zaplanowany jest na 16:00.

Wcześniej – bo o 8:00 – nadejdą majowe statystyki zamówień w niemieckim przemyśle, który ostatnio dość cienko przędzie. Eurostat pokaże z kolei, o ile w maju spadła sprzedaż detaliczna w strefie euro.

Za to w Ameryce czeka nas seria dość istotnych raportów z rynku pracy. Będą to: raport Challengera (13:30), raport ADP (14:15) oraz cotygodniowe zestawienie liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych (14:30) oraz ostatnio bacznie obserwowana liczba wakatów JOLTS (16:00). Publikacje te powinny ustawić oczekiwania przed piątkowymi danymi z Biura Statystyki Pracy.

Dywidendę wypłacą: Asbis, BoomBit, Celon Pharma.

Dzień dywidendy: Sanok, Internity.

Piątek, 7 lipca

Poranek zdominują dane o produkcji przemysłowej z kilku krajów europejskich. Tu warto zwrócić uwagę na Niemcy (8:00). Pół godziny później Węgrzy pokażą czerwcową inflację CPI i zapewne pozostaną inflacyjnym liderem Europy.

Gwoździem piątkowego programu jak zwykle powinny być dane z amerykańskiego rynku pracy. Ekonomiści szacują, że w czerwcu liczba etatów w sektorach pozarolniczych (ang. non-farm payrolls) zwiększyła się o 190 tysięcy – czyli wyraźnie mniej niż średnio w poprzednich miesiącach. Stopa bezrobocia miała pozostać bez zmian na względnie niskim poziomie 3,7%. Będzie to bacznie obserwowany raport ze względu na jego znaczenie dla decyzji o stopach procentowych.

Dywidendę wypłacą: ATM Grupa, Seko.

Dzień dywidendy: Aplisens, Decora, Dektra, Elektrotim, Izostal.