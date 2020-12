Tym będą żyły rynki: ostatni taki tydzień roku

fot. Jacob_09 / Shutterstock

W nowym tygodniu – ostatnim w pełni roboczym tygodniu 2020 r. – w centrum uwagi znajdą się dane z polskiej gospodarki. Globalni inwestorzy będą przyglądać się decyzjom banków centralnych oraz rozwojowi sytuacji związanej z brexitem.

Poniedziałek, 14 grudnia

Ostatni pełny roboczy tydzień 2020 r. zaczniemy od danych o produkcji przemysłowej w Japonii (05:30), Rumunii (08:00), Turcji (09:00) oraz strefie euro i całej UE (11:00). O 14:00 poznamy bilans płatniczy Polski, który otworzy cykl publikacji danych z krajowej gospodarki.

14 grudnia o 09:00 na GPW zadebiutuje spółka Pure Biologics. Będzie to 432. spółka notowana na rynku głównym oraz 4 debiut na tym rynku w 2020 r.

Wtorek, 15 grudnia

O 03:00 z Chin nadejdą raporty o produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i inwestycjach w miastach. 08:00 pozwoli rzucić okiem na brytyjski rynek pracy.

Kolejną wiązkę danych stanowić będą opracowania dotyczące inflacji, które nadejdą z Francji (08:45), Włoch (10:00) i Polski (10:00). W przypadku naszego kraju będzie to finalny odczyt listopadowej inflacji zawierający więcej szczegółowych danych. Wstępne wskazania sprzed dwóch tygodni pokazały inflację na poziomie 3 proc. w ujęciu rocznym. O 14:00 decyzję ws. stóp procentowych podejmie Narodowy Bank Węgier. Tego dnia w USA pojawią się dane o produkcji przemysłowej (15:15) i napływie kapitałów (22:00).

Środa, 16 grudnia

Środę zaczniemy od handlu zagranicznego Japonii (00:50) oraz indeksu PMI dla sektora przemysłowego w tym kraju (01:30). Kolejne wstępne odczyty grudniowych PMI nadejdą z Francji (09:15), Niemiec (09:30), strefy euro (10:00), Wielkiej Brytanii (10:30) i USA (15:45).

W światowym kalendarium znajdziemy także: inflację w Wielkiej Brytanii (08:00), handel zagraniczny UE (11:00) oraz sprzedaż detaliczną w USA (14:30). O 20:00 wszystkie oczy zwrócone będą na Rezerwę Federalną, która po raz ostatni w tym roku decydowała będzie o polityce monetarnej USA. O 20:30 przed mikrofonem zasiądzie przewodniczący Fedu, Jerome Powell. Bogaty w dane i wydarzenia dzień zamknie publikacja informacji o PKB Nowej Zelandii (22:45).

Z krajowego punktu widzenia najważniejsza będzie 14:00, kiedy NBP przedstawi dane o inflacji bazowej. Ekonomiści są zdania, że wskaźnik pomijający ceny żywności i energii, utrzymał się w listopadzie na poziomie 4,2 proc.

Czwartek, 17 grudnia

W czwartek o stopach procentowych decydowały będą Szwajcarski Bank Narodowy (09:30), norweski Norges Bank (10:00), Bank Anglii (13:00) oraz Narodowy Bank Czech (w godzinach popołudniowych).

O 10:00 czeka nas kolejna porcja danych z polskiej gospodarki – tym razem pod postacią przeciętnego wynagrodzenia i zatrudnienia oraz koniunktury konsumenckiej. O 11:00 z kolei Eurostat przedstawi finalne dane o inflacji w UE.

W USA w centrum uwagi znajdą się raporty dotyczące pozwoleń na budowę i rozpoczętych budów domów (14:30), a także indeksy Fed z Filadelfii (14:30) i Kansas City (17:00).

Piątek, 18 grudnia

Nad ranem czasu polskiego poznamy decyzję Banku Japonii. Z Kraju Kwitnącej Wiśni spłyną też dane o inflacji (00:30).

O 10:00 GUS przedstawi raport o produkcji przemysłowej – analitycy liczą na wzrost o 2 proc. wobec 1 proc. w październiku. Równolegle z Niemiec nadejdzie odczyt indeksu Ifo (10:00).

Po zakończeniu giełdowej sesji, Krynica Vitamin i Sanwil Holding wejdą do indeksu sWIG80, a opuszczą go Capital Park i Idea Bank. Portfele indeksów WIG20, WIG30 i mWIG40 pozostaną bez zmian.