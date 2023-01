Tym będą żyły rynki: jak szybko spada inflacja?

Makroekonomiczny tydzień będzie rozkręcał się powoli, ale im dalej w las, tym powinno być ciekawiej. Zdominują go dane o inflacji. Na Wall Street ruszy sezon wyników.

fot. jijomathaidesigners / / Shutterstock

Poniedziałek, 9 stycznia

Na pierwszy dzień tygodnia nie zaplanowano publikacji przełomowych danych gospodarczych. Poznamy m.in. statystyki niemieckiej produkcji przemysłowej, bezrobocia w państwach UE oraz odczyt indeksu Sentix.

Wtorek, 10 stycznia

Wtorkowe kalendarium makro świeci pustkami. Po grudniowej niespodziewanej modyfikacji założeń polityki pieniężnej przez władze Banku Japonii można zerknąć na dane o inflacji bazowej w rejonie Tokio.

Środa, 11 stycznia

W środę warto zwrócić uwagę na dane o inflacji w Czechach. Po gwałtownym spowolnieniu w październiku w listopadzie dynamika cen za naszą południową granicą znów przyspieszyła. Porównania zaburzają jednak regulacje wprowadzane przez władze.

Czwartek, 12 stycznia

Czwartek będzie kolejnym dniem publikacji danych o inflacji. Tym razem w dwóch największych gospodarkach świata - USA i Chinach. W obu państwach dynamika wzrostu cen w ostatnich miesiącach wyraźnie zwalnia, choć z zupełnie innych poziomów. W Stanach Zjednoczonych wyhamowała z 9,1 proc. w czerwcu do 7,1 proc. w listopadzie, a w Państwie Środka: z 2,8 proc. we wrześniu do 1,6 proc. w przedostatnim miesiącu minionego roku.

Piątek, 13 stycznia

Po kilku stosunkowo spokojnych dniach gospodarczych atrakcji nie powinno zabraknąć w piątek. Dla nas najistotniejsze będą: dane o inflacji (godz. 10:00) w grudniu, bilans płatniczy (godz. 14:00) za listopad oraz decyzja agencji Fitch ws. ratingu Polski (przypuszczalnie w późnych godzinach wieczornych). Wstępny szacunek inflacji pokazał wyraźne hamowanie wskaźnika CPI - w piątek przekonamy się, co za nim stało.

Ponadto, Brytyjczycy przekażą dane o produkcji przemysłowej i PKB, Niemcy zaraportują dynamikę wzrostu gospodarczego w minionym roku, a wskaźniki inflacji opublikuje kilka urzędów statystycznych z państw Unii Europejskiej. Po południu Amerykanie przedstawią wstępny raport Uniwersytetu Michigan, w którym znajdą się oczekiwania inflacyjne.

Na Wall Street duże banki rozpoczną sezon wynikowy za IV kwartał. Raporty przekażą: Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase i Wells Fargo.