Tym będą żyły rynki: jak mocno hamujemy?

fot. Kamil Zajaczkowski / / Shutterstock

W kolejnym tygodniu października przekonamy się, w jakim tempie wytraca pęd polska gospodarka. W cieniu partyjnego zjazdu dane makro będą raportowali Chińczycy, z kolei giganci z Wall Street pokażą wyniki finansowe za miniony kwartał.



Poniedziałek, 17 października

W poniedziałek inwestorzy będą mieli szansę zareagować na niedzielne wystąpienie przewodniczącego Xi Jinpinga, który zabierze głos na XX zjeździe KPCh. Chińczycy przełożyli z 14.10 na początek tygodnia publikację danych o handlu zagranicznym we wrześniu. Analitycy spodziewają się spowolnienia dynamiki wzrostu eksportu z powodu malejącego popytu zagranicznego na chińskie towary w obliczu recesji, wysokiej inflacji i rosnących stóp procentowych.

O godz. 14:00 NBP zaraportuje wrześniowy poziom inflacji bazowej. Ekonomiści szacują ją na 10,7 proc. wobec 9,9 proc. w sierpniu.

Zza oceanu napłynie odczyt indeksu NY Empire State oraz wyniki Bank of America za III kwartał.

Wtorek, 18 października

We wtorek Chińczycy zaraportują tempo wzrostu PKB w minionym kwartale oraz dane o produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej oraz inwestycji we wrześniu. Ekonomiści sądzą, że chińska gospodarka przyspieszyła po fatalnym II kwartale, gdy skurczyła się w ujęciu kwartalnym. Wrześniowe dane również powinny być przyzwoite - w tym miesiącu bowiem polityka zero Covid nie doskwierała silnie tak wielu mieszkańcom jak w miesiącach poprzednich.

Z innych danych warto również zwrócić uwagę na indeks ZEW oraz produkcję przemysłową w USA.

Wyniki finansowe zaraportują Johnson & Johnson, Lockheed Martin i Netflix.

Środa, 19 października

W środę poznamy dane o wrześniowej inflacji w Wielkiej Brytanii oraz państwach Unii Europejskiej. GUS opublikuje comiesięczny raport o koniunkturze konsumenckiej.

Interesujące informacje powinny nadejść również z USA. Amerykanie zaraportują liczbę nowych pozwoleń na budowę domów i rozpoczętych budów. O godz. 20:00 światło dzienne ujrzy tzw. Beżowa księga Fedu.

Wyniki finansowe przedstawią Tesla, Procter & Gamble, ASML, a spośród polskich spółek: Kęty.

Czwartek, 20 października

W czwartek poznamy dane o japońskim handlu zagranicznym. Decyzje ws. stóp procentowych ogłoszą władze banków centralnych Chin i Turcji, czyli 2 spośród 3 istotnych banków centralnych, które ostatnio luzowały, a nie - jak przytłaczająca większość instytucji - zacieśniały politykę pieniężną. Prezydent Erdogan wprost zapowiada kolejne obniżki, Pekin - jeśli zdecyduje się na zmianę - to raczej niewielką.

Ciekawych danych dostarczą Niemcy (o dynamicznie rosnących cenach producentów) i Amerykanie (Indeks Fed z Filadelfii i sprzedaż domów na rynku wtórnym). Ale dla nas najistotniejsze będą publikacje polskiego GUS-u: o wrześniowych wynagrodzeniach i zatrudnieniu, produkcji przemysłowej i cenach producentów.

Piątek, 21 października

Piątek zaczniemy od danych o inflacji w Japonii. O 10:00 więcej wrażeń dostarczy GUS, który przekaże statystyki sprzedaży detalicznej oraz produkcji budowlano-montażowej, a także opublikuje comiesięczny raport "Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach".