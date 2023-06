Tym będą żyły rynki: inflacyjny koniec czerwca, dywidendowy początek wakacji

W ostatnim tygodniu czerwca wśród publikowanych danych makroekonomicznych uwaga skupiać się będzie przede wszystkim na odczytach inflacyjnych za ostatni miesiąc drugiego kwartału. Na dane o polskim CPI będziemy musieli poczekać do piątku. Na GPW sporo spółek wypłaci dywidendy, a jeszcze więcej ustali do niej prawo.

fot. Michał Gmitruk / / FORUM

Poniedziałek, 26 czerwca

Początek tygodnia nie będzie szczególnie interesujący z punktu widzenia danych makroekonomicznych. Inwestorów mogą zaciekawić odczyty niemieckiego indeksu lfo za czerwiec (godz. 10.00), czyli badanie monachijskiego Instytut Badań nad Gospodarką, które uważane jest za najbardziej wiarygodne źródło informacji o nastrojach dot. gospodarki wśród przedsiębiorców za naszą zachodnią granicą.

Ponadto GUS opublikuje finalny odczyt nt. stopy bezrobocia w Polsce w maju (godz.10.00). Dopiero po południu polskiego czasu na rynki trafią raporty od anglosasów: o sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii (12.00) i odczyt indeksu Dallas Fed dla przemysłu z USA (16.30).

Będzie to dzień ustalenia prawa do dywidendy od spółek: DomDevelopment, Asbis, Eurocash, Mirbud, a wypłaty dywidendy dokonają Gremi Media, Mennica Polska i InterCars.

Wtorek, 27 czerwca

We wtorek zaczniemy poznawać pierwsze inflacyjne raporty. Szwedzi pokażą odczyt inflacji producenckiej PPI (8.00), a Kanadyjczycy opublikują zestaw danych inflacyjny, w tym wskaźnika CPI za maj (14.30).

Również po południu na rynki trafiać będą dane z amerykańskiej gospodarki, takie jak majowe zamówienia na dobra (14.30), sprzedaż nowych domów (16.00) czy odczyty o zmianie zapasów ropy podawane przez American Petroleum Industries (22.40). To także dzień publikacji Indeksu zaufania konsumentów od Conference Board (16.00).

Będzie to dzień ustalenia prawa do dywidendy od spółek: Ciech, Mostostal Płock, Caspar Asset Management i Lena Lighting. Wypłat dokonają Mangata Holding i BioFactor.

Środa, 28 czerwca

W środę wstępne szacunki inflacji za czerwiec opublikują Włosi (11.00), a odczyt inflacji producenckiej PPI pokażą Słowacy (9.00). Hiszpanie zdradzą, jak wyglądała u nich sprzedaż detaliczna za maj. Europejski Bank Centralny poda dane o podaży pieniądza M3 (10.00).

W drugiej części dnia pokażą się m.in. dane o tygodniowej zmianie zapasów ropy, podawane tym razem przez rządową agencję (EIA) funkcjonującą w ramach Departamentu Energii.

Będzie to dzień ustalenia prawa do dywidendy od spółki Boombit Studio, a dywidendę wypłaci Ten Square Games i Asseco.

Czwartek, 29 czerwca

W czwartek wstępne szacunki inflacji za czerwiec opublikują Niemcy (14.00) i Hiszpanie (9.00). Eurostat przedstawi indeksy nastrojów w unijnych gospodarkach. (11.00).

O godz. 14:30 odczyt PKB za I kwartał zaraportują Amerykanie. Według wstępnych szacunków gospodarka USA wzrosła na początku roku o 1,3 proc. w ujęciu zannualizowanym.

Tradycyjne uwagę może zwracać czwartkowa liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych (14.30).

Dywidendę wypłaci Seco i Tarczyński.

Piątek, 30 czerwca

Ostatni dzień miesiąca przyniesie kilka interesujących publikacji. Na pierwszy ogień pójdą indeksy PMI z przemysłu i usług z Chin (3.00) przygotowane przez rządowe ośrodki badawcze. O godz. 9.00 Czesi opublikują ostateczne dane o PKB za I kwartał, a w tym samym czasie ich bank centralny pokaże protokół z ostatniego posiedzenia (21.06), na którym decydenci pozostawili stopy procentowe na poziomie 7 proc.

Szacunki inflacji za czerwiec podadzą Francuzi (8.45). Z kolei Brytyjczycy pokażą, jaka była dynamika PKB ich gospodarki w I kwartale (8.00), mocno poturbowanej, gdzie Bank Anglii zdecydował się na kolejną podwyżkę o 50 pb. Poznamy także poziom bezrobocia w Niemczech (9.55).

O godz. 10:00 wstępne szacunki inflacji CPI w czerwcu przedstawi GUS. W maju wyniosła ona 13 proc. Godzinę później tempo wzrostu cen konsumenckich w państwach strefy euro zaraportuje Eurostat.

O godz. 14:30 na rynki trafi raport o wydatkach i dochodach Amerykanów, a o 16.00 krótko- i długoterminowych oczekiwaniach inflacyjnych.

Będzie to dzień ustalenia prawa do dywidendy od spółek: Pekabex, CDA, Asseco SEE, Seco, JWW Invest, Grupa Pracuj, Tax-Net i 7Fit. Wypłaty popłyną od Fasing, Ultimate Games, Robinson, Cloud Technology, Seleny FM i BioMaksimy.