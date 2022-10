Tym będą żyły rynki: inflacyjne wątpliwości w USA i Polsce

fot. maradon 333 / / Shutterstock

Wstępny szacunek inflacji we wrześniu okazał się zaskakująco wysoki. W tym tygodniu GUS szczegółowo poinformuje, które towary i usługi napędzały wzrost wskaźnika. W centrum uwagi inwestorów globalnych również będzie inflacja, tyle że w Stanach Zjednoczonych.



Poniedziałek, 10 października

Tydzień rozpocznie się spokojnie. W ręce inwestorów trafi nowy odczyt indeksu Sentix. Z kolei NWZA PGNiG-u będzie obradowało ws. połączenia spółki z Orlenem.

Wtorek, 11 października

We wtorek Brytyjczycy opublikują dane z rynku pracy. Z kolei informacje o tempie wzrostu cen konsumpcyjnych we wrześniu napłyną z Węgier i Czech. Bratankowie mogą przejąć pałeczkę inflacyjnego lidera regionu, nad Wełtawą inflacja w ostatnich miesiącach ustabilizowała się.

Środa, 12 października

W środę poznamy dane o produkcji przemysłowej w Wielkiej Brytanii i strefie euro w sierpniu. Wyspiarze zaraportują również tempo wzrostu PKB w tym okresie. Po południu Amerykanie poinformują, jak szybko rosły we wrześniu ceny producentów.

Czwartek, 13 października

Finalny odczyt inflacji we wrześniu przedstawią Niemcy. Ze wstępnych szacunków destatisu wynikało, że tempo wzrostu cen konsumpcyjnych było już dwucyfrowe, czyli najwyższe od przeszło 70 lat.

Kluczowe znaczenie dla inwestorów będą miały jednak dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych, które światło dzienne ujrzą o godz. 14:30. Niektórzy spekulanci żyją nadzieją, że bardziej znaczące spowolnienie dynamiki wzrostu cen może skłonić władze Fedu do ograniczenia tempa i skali zacieśnienia polityki pieniężnej.

Piątek, 14 października

Do piątku poczekamy na interesujące dane makro z Polski. O godz. 10:00 GUS przedstawi wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu. Ze wstępnych szacunków wynikało, że inflacja CPI niespodziewanie przyspieszyła do ponad 17 proc. Co złożyło się na tak szybki wzrost cen, przekonamy się w piątek. Z kolei o godz. 14:00 NBP opublikuje sierpniowy bilans płatniczy.

Nie zabraknie również ciekawych statystyk z zagranicy. Dane o handlu zagranicznym i inflacji zaraportują Chińczycy. Po południu z USA napłyną dane o sprzedaży detalicznej, cenach importu i eksportu oraz wstępny raport Uniwersytetu Michigan, zawierający informacje o oczekiwaniach inflacyjnych Amerykanów.