Tym będą żyły rynki: inflacja w Polsce i na świecie

fot. SkazovD / / Shutterstock

W kalendarzu makroekonomicznym na najbliższy tydzień dominować będą dane o inflacji oraz doniesienia o kondycji przemysłu i usług, a także amerykańskiego rynku pracy.

Poniedziałek, 30 maja

W poniedziałek poznamy informacje na temat koniunktury gospodarczej w strefie euro. O 9:00 szacunki dot. majowej inflacji opublikują Hiszpanie, a o 14:00 zrobią to Niemcy. Analitycy szacują, że tempo wzrostu cen za naszą zachodnią granicą przyspieszyło i zbliżając się do 8 proc., wspięło się na najwyższy poziom od ponad 40 lat.

Wtorek, 31 maja

We wtorek odczyt indeksu PMI przedstawią Chińczycy. Zdaniem analityków w maju aktywność przemysłu za Murem nadal spowalniała na skutek lockdownów obejmujących znaczną część Państwa Środka.

Tempo wzrostu cen w ubiegłym miesiącu zaraportują Francuzi, Włosi oraz Eurostat. Francuzi, Czesi, Szwajcarzy i Turcy opublikują z kolei informacje o tempie wzrostu gospodarczego w I kwartale.

Dane o majowej inflacji CPI oraz wzroście PKB w I kwartale przedstawi również polski GUS. W kwietniu ceny konsumenckie rosły nad Wisłą w najwyższym tempie od 24 lat - o przeszło 12 proc. Ekonomiści szacują, że w maju inflacja jeszcze przyspieszyła - do ponad 13 proc. Natomiast ze wstępnych szacunków wynika, że PKB realnie powiększył się na początku roku aż o 8,5 proc. - we wtorek przekonamy się, co napędzało polską gospodarkę. Zapewne była to bardzo wysoka konsumpcja prywatna.

O 14:00 decyzję ws. stóp procentowych ogłoszą Węgrzy.

Środa, 1 czerwca

W środę poznamy odczyty przemysłowych indeksów PMI z kilku krajów, w tym Polski, oraz indeksu ISM z USA. Eksperci przewidują, że dane pokażą dalszą ekspansję gospodarczą.

Zza Oceanu napłyną także: decyzja Banku Kanady ws. stóp proc. (spodziewana podwyżka o 50 pb.) oraz tzw. beżowa księga Fedu.

Czwartek, 2 czerwca

W czwartek dane o majowej inflacji zaprezentują Szwajcarzy, a Eurostat opublikuje odczyt inflacji producenckiej za kwiecień.

Amerykanie przekażą raport ADP, informację o zamówieniach dóbr trwałych oraz paczkę cotygodniowych danych, zawierającą m.in. informacje o zmianie zapasów paliw.

Piątek, 3 czerwca

W piątek czeka nas publikacja indeksów PMI dla sektorów usługowych. Uwagę przyciągnie zapewne raport o majowej inflacji w Turcji. W kwietniu wyniosła ona oficjalnie 70 proc., a nieoficjalnie blisko 160 proc.

O 14:30 rynkowy hit, czyli amerykańskie payrollsy. Raport z rynku pracy może być ważnym sygnałem, jakie będą kolejne decyzje banku centralnego USA.