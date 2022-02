Tym będą żyły rynki: inflacja, płace i rating Polski

fot. cha_cha / / Shutterstock

W nadchodzącym tygodniu GUS opublikuje dane szczególnie bliskie portfelom Polaków. W centrum uwagi znajdzie się dobijająca do 10 proc. inflacja oraz - być może - już wolniejszy wzrost płac. Wisienką na torcie będzie aktualizacja ratingu Polski zaplanowana przez agencję Fitch na piątek.

Poniedziałek, 14 lutego

W poniedziałek odczyty inflacji konsumenckiej za styczeń podadzą m.in. Rumuni, Czesi i Słowacy. O 14:00 Narodowy Bank Polski opublikuje bilans płatniczy za grudzień. Ekonomiści spodziewają się pogłębienia deficytu na rachunku bieżącym.

Wtorek, 15 lutego

We wtorek o 10:00 kluczowe dane zaprezentuje GUS. Uwaga opinii publicznej skoncentruje się zapewne na styczniowej inflacji CPI. Statystycy tradycyjnie nie zaraportowali na początku roku wstępnego odczytu, będzie więc to pierwsza oficjalna informacja na temat wzrostu cen w polskiej gospodarce. Konsensus rynkowy zakłada, że inflacja konsumencka przyspieszyła w styczniu do 9,3 proc. wobec 8,6 proc. w grudniu.

Równolegle GUS zaraportuje tempo wzrostu gospodarczego w IV kwartale 2021 r. Analitycy przewidują, m.in. na podstawie danych za cały ubiegły rok, że PKB wzrósł realnie o 7 proc.

Analogiczne dane przedstawią również Japończycy, Rumuni, Węgrzy, Słowacy oraz Eurostat.

Z kolei po południu ze Stanów Zjednoczonych nadejdą informacje o inflacji producenckiej.

Wyniki tego dnia ma opublikować Alibaba.

Środa, 16 lutego

Środę rozpocznie publikacja odczytów inflacji CPI i PPI w Chinach. O 8.00 polskiego czasu analogiczne raporty przedstawią Brytyjczycy.

Na rynki nadejdzie również pokaźna paczka danych z USA, m.in. o sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej, cenach importu i eksportu czy tygodniowej zmianie zapasów paliw.

Wyniki opublikują m.in. Nvidia i Cisco, a na GPW - Orange Polska.

Czwartek, 17 lutego

Interesującym punktem makroekonomicznego kalendarza będzie publikacja decyzji tureckiego banku centralnego ws. stóp proc., która ujrzy światło dzienne w południe polskiego czasu.

O 14.30 zza Oceanu nadejdą dane ilustrujące m.in. sytuację na rynku nieruchomości i rynku pracy w USA.

Wyniki zaprezentuje Walmart.

Piątek, 18 lutego

W piątek urzędy statystyczne znów będą donosić o tempie wzrostu cen - dane opublikują m.in. Japończycy, Szwedzi i Francuzi.

Sporo ciekawych statystyk będzie również czekała na polskich odbiorców. O 10.00 GUS zaraportuje przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie w styczniu, a także produkcję przemysłową i ceny produkcji.

Roboczy tydzień zamknie Fitch, który planuje publikację aktualizacji ratingu Polski. Publikacja nie jest pewna, ponieważ czasami agencje ratingowe nie decydują się na aktualizację w zapowiadanym terminie.