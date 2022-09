Tym będą żyły rynki: inflacja czy trzy wiedźmy - co mocniej nastraszy inwestorów?

/ Youtube/Netflix/Sandman

W nadchodzącym tygodniu w centrum uwagi opinii publicznej ponownie znajdą się dane o inflacji. W piątek inwestorów postraszą trzy wiedźmy.



Poniedziałek, 12 września

W poniedziałek Brytyjczycy zaraportują tempo wzrostu PKB i produkcji przemysłowej w lipcu, a Czesi poziom inflacji konsumenckiej w sierpniu. W Chinach trwać będą obchody Święta Środka Jesieni.

Wtorek, 13 września

We wtorek dane o inflacji w minionym miesiącu opublikują m.in. Amerykanie, Niemcy, Szwajcarzy czy Hiszpanie. Dla inwestorów najistotniejszy będzie oczywiście odczyt z USA, ponieważ tempo wzrostu cen konsumpcyjnych ma wpływ na decyzje władz Rezerwy Federalnej ws. stóp procentowych. W lipcu inflacja CPI w Stanach Zjednoczonych zwolniła do 8,5 proc. z 9,1 proc. w czerwcu. Niemniej jednak ceny nadal rosną w tempie niewidzianym za Oceanem od czterech dekad, co skłania amerykańskich bankierów centralnych do dalszego zacieśniania polityki pieniężnej. Analitycy oczekują, że na posiedzeniu 21 września władze Fedu po raz trzeci z rzędu podniosą stopy procentowe o 75 pb.

Ponadto tego dnia w ręce inwestorów trafią także dane z brytyjskiego rynku pracy oraz odczyt indeksu ZEW. O godz. 14:00 NBP przedstawi bilans płatniczy za lipiec.

Środa, 14 września

W środę na tapet trafią sierpniowa inflacja w Wielkiej Brytanii, lipcowa produkcja przemysłowa w Unii Europejskiej oraz ceny producentów w Stanach Zjednoczonych. Wyjątkowo ciekawe mogą się okazać dane o kondycji europejskiego przemysłu, zważywszy na wysokie wzrosty cen energii notowane w ostatnich miesiącach.

Wyniki za I półroczne zaraportuje Bogdanka.

Czwartek, 15 września

Z polskiego punktu widzenia centralnym wydarzeniem gospodarczym dnia i tygodnia będzie publikacja danych o inflacji w sierpniu o godz. 10:00. Ze wstępnych szacunków GUS wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w ubiegłym miesiącu o 16,1 proc. w porównaniu z sierpniem 2021 r. Roczna dynamika wzrostu cen przyspieszyła, zaskakując analityków. W czwartek przekonamy się, które dobra napędzały niespodziewane podbicie wskaźnika.

Dane o inflacji przedstawią w czwartek również Francuzi. Ponadto z USA napłyną statystyki sprzedaży detalicznej (w tym jedna z istotnych miar inflacji, czyli deflator sprzedaży detalicznej) oraz produkcji przemysłowej, a także odczyt indeksu Fed z Filadelfii.

O godz. 13:00 polskiego czasu decyzję ws. stóp procentowych ogłoszą władze Banku Anglii. Analitycy oczekują kolejnej podwyżki o 50 pb.

Wyniki za I półrocze zaraportuje Mercator.

Piątek, 16 września

Makroekonomiczny piątek rozpocznie się od publikacji danych o sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej i inwestycjach w Chinach. O godz. 11:00 Eurostat przedstawi zestawienie inflacji w państwach UE w sierpniu. O godz. 14:00 NBP zaraportuje poziom inflacji bazowej w Polsce, która zbliża się już do 10 proc. Pół godziny później w ręce inwestorów trafi wstępny raport Uniwersytetu Michigan zawierający m.in. dane o oczekiwaniach inflacyjnych Amerykanów.

16 września 2022 r. wypada trzeci piątek trzeciego miesiąca kwartału, czyli tzw. dzień trzech wiedźm, w którym wygasają kwartalne kontrakty terminowe i opcje na indeksy akcji i akcje. Inwestorzy mogą się zatem spodziewać podwyższonej zmienności w ostatnich minutach handlu. Po sesji GPW dokona zmian w indeksach.