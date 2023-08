Tym będą żyły rynki: 10 proc. na inflacyjnej szali i mocno spóźnione wyniki z GPW

Końcówka miesiąca jak zwykle przynosi bogate kalendarium makroekonomiczne: statystyki inflacji CPI, PKB oraz PMI. Do tego trwa mocno spóźniony (bo za dawno miniony drugi kwartał) sezon publikacji raportów kwartalnych w wykonaniu spółek z GPW.

Poniedziałek, 28 sierpnia

Początek ostatniego tygodnia sierpnia na rynkach finansowych zapowiada się dość leniwie. A to za sprawą Letniego Święta Bankowego w Wielkiej Brytanii, które na jeden dzień wyeliminuje z gry inwestorów z londyńskiego City. Poza tym kalendarz makroekonomiczny jest prawie pusty.

Ewentualnie można zerknąć na statystyki podaży pieniądza w strefie euro (10:00). W lipcu roczna dynamika agregatu M3 spadła w pobliże zera, a w sierpniu może dość do bezprecedensowej kontrakcji w ujęciu rok do roku. Taka sytuacja – tj. malejąca podaż pieniądza – od kilku miesięcy ma już miejsce w Stanach Zjednoczonych.

Wtorek, 29 sierpnia

Poranek będzie obfitował w trzeciorzędny raporty makro. Uwagę można zwrócić co najwyżej na najświeższe (tj. za sierpień) wyniki badań nastrojów konsumenckich w Niemczech (8:00) oraz we Francji (8:45). W ostatnich miesiącach morale europejskiego konsumenta już nie poprawia się tak, jak to miało miejsce zimą i wiosną.

O 14:00 zapadnie decyzja o stopach procentowych na Węgrzech. Nasi „bratankowie” zapewne utrzymają bez zmian główną stopę procentową (wynoszącą tam aż 13%) i pewnie znów obniżą oprocentowanie forinta dla inwestorów zagranicznych. Godzinę później zobaczymy dane o cenach domów w USA. Indeks S&P/Case-Shiller już w maju zasygnalizował kosmetyczny spadek cen w ujęciu rdr.

Następnie uwaga przesunie się na amerykański rynek pracy, gdzie czeka nas pierwsza z serii publikacji. Będzie to liczba wakatów według JOLTS za lipiec. W czerwcu liczba nieobsadzonych stanowisk pracy przekraczała 9,5 mln i była znacznie wyższa od liczby bezrobotnych (ok. 5,8 mln).

Środa, 30 sierpnia

Rozpoczyna się sierpniowa runda inflacyjna. Wstępne odczyty inflacji CPI (za sierpień) pokaże Hiszpania (9:00). Warto spojrzeć na te dane, ponieważ przez ostatnie kilka miesięcy hiszpańska CPI wyprzedzała trendy dla reszty strefy euro. O 11:00 sierpniowe odczyty koniunktury gospodarczej w eurolandzie zaprezentuje Komisja Europejska. Zwieńczeniem makrodnia w Europie będzie wstępny odczyt inflacji konsumenckiej w Niemczech (14:00).

Natomiast Amerykanie pokażą raport ADP (14:15) mierzący zmianę zatrudnienia w sektorze prywatnym. Problem jednak w tym, że w ostatnim czasie wyniki ADP okazują się znacznie wyższe od tego, co później widzimy w piątkowych oficjalnych danych Departamentu Pracy. Kwadrans później rządowe Biuro Analiz Ekonomicznych opublikuje pierwszą rewizję PKB za II kwartał. Opublikowany miesiąc temu szybki szacunek pozytywnie zaskoczył ekonomistów.

Czwartek, 31 sierpnia

Ostatni dzień miesiąca rozpoczniemy od danych z Chin, gdzie w nocy (o 3:00 czasu polskiego) ukażą się sierpniowe odczyty PMI dla sektora usług i przemysłu. Chiny są ostatnio naczelnym zmartwieniem ekonomicznego świata. Brak poprawy koniunktury w drugiej gospodarce świata jest jednym z największych tegorocznych rozczarowań makroekonomicznych.

O poranku (8:45) wstępny sierpniowy odczyt CPI nadejdzie z Francji. W pakiecie dostaniemy finalny odczyt francuskiego PKB za II kwartał oraz statystyki lipcowych wydatków konsumenckich. Sierpniową inflację (o 11:00) pokażą też Włosi oraz Eurostat dla całej strefy euro. Także o 11:00 zobaczymy lipcowe statystyki stopy bezrobocia w eurolandzie.

Nas jednak najbardziej interesować będą dane z godziny 10:00. Wtedy to GUS pokaże szybki szacunek inflacji CPI za sierpień. Raczej nie spadnie ona poniżej 10% (choć nie możemy tego wykluczyć), co jednak nie ma najmniejszego znaczenia – wciąż czterokrotnie przekracza ona cel NBP i zapewne nieprędko do niego powróci. Równocześnie pojawią się pełne dane o PKB Polski za II kwartał. W ostatnich latach statystyki te są nieprzewidywalnie zmienne i z pojedynczego odczytu trudno jest wyciągać daleko idące wnioski.

Popołudniu napłyną kolejne dane z Ameryki. Będzie to raport Challengera (o liczbie zwolnień w sektorze korporacyjnym) za sierpień (13:30) oraz statystyki wydatków i dochodów Amerykanów (14:30) zawierające ulubioną przez Fed miarę inflacji cenowej – czyli bazowy deflator wydatków konsumenckich (PCE core). O tej samej porze pojawi się cotygodniowa liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych.

Piątek, 1 września

Ta dla nas ważna historyczna data (tj. 84. rocznica agresji Niemiec na Polskę rozpoczynająca II wojnę światową), a na rynkach finansowych stać będzie pod znakiem danych z amerykańskiego rynku pracy. Po nieco słabszym odczycie za lipiec rynek powinien liczyć na poprawę w wynikach za sierpień. Warto jednak pamiętać, że statystyki za ten miesiąc zwykle bywają potężnie rewidowane jesienią.

Ale wcześnie czeka nas poranek z finalnymi odczytami wskaźników PMI dla przemysłu. Wyniki nadejdą m.in. z Japonii (2:30), Chin (3:45), Indii (7:00), Szwecji (8:30), Polski i Węgier (9:00), Hiszpanii (9:15), Szwajcarii (9:30), Włoch (9:45), Francji (9:50), Niemiec (9:55) oraz strefy euro i Norwegii (10:00), a także Wielkiej Brytanii (10:30). Popołudniem dołączą do tego rezultaty dla Kanady (15:30) i USA (15:45), a także starszy, amerykański odpowiednik PMI w postaci raportu ISM (16:00).

Dla koneserów danych makro czekać będzie jeszcze szwajcarska inflacja (8:30). To ewenement na skalę europejską, gdzie już kolejny miesiąc z rzędu zobaczymy odczyt poniżej 2%, a więc mieszczący się w celu (0-2%) Szwajcarskiego Banku Narodowego.