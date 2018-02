Tym będą żyły rynki: gospodarczy karnawał

Chociaż w nadchodzącym tygodniu wypada tłusty czwartek, to inwestorom nie grozi przejedzenie się z nadmiaru danych makroekonomicznych. Jak na karnawał przystało, wszyscy mają nadzieję, że informacje ze spółek i gospodarek okażą się na tyle dobre, by nie zepsuć trwającej na rynkach hossy.



Poniedziałek, 5 lutego

Nowy tydzień zaczniemy od przeglądu indeksów PMI dla sektorów usług poszczególnych gospodarek. Kolejno napływać będą dane z Japonii (01.30), Chin (02.45), Indii (06.00), Irlandii (07.00), Rosji (07.00), Hiszpanii (09.15), Włoch (09.45), Francji (09.50), Niemiec (09.55), strefy euro (10.00) i Wielkiej Brytanii (10.30). Inwestorzy mają nadzieję, że usługowe indeksy podtrzymają dobre wrażenie wywołane przez indeksy przemysłowe. Dopełnieniem przeglądu będzie publikacja w USA indeksów PMI (15.45) oraz ISM (16.00).

O 10.30 opublikowany zostanie indeks Sentix obrazujący nastroje wśród inwestorów w strefie euro. Pół godziny później Eurostat przedstawi raport o sprzedaży detalicznej.

Wtorek, 6 lutego

Dzień rozpocznie się od decyzji Banku Rezerw Australii ws. stóp procentowych (04.30). W Europie w centrum uwagi znajdą się zamówienia w niemieckim przemyśle (08.00) oraz produkcja przemysłowa w Czechach (09.00) i Szwecji (09.30). W USA i Kanadzie najważniejsze dane dotyczyć będą handlu zagranicznego (14.30).

Wyniki: General Motors, Walt Disney

Środa, 7 lutego

Ponownie zajrzymy do niemieckich fabryk, tym razem za sprawą danych o produkcji przemysłowej (08.00). Analogiczne dane nadejdą także z Danii (08.00), Norwegii (08.00) i Węgier (09.00). O 09.30 w Wielkiej Brytanii pojawi się raport o cenach nieruchomości. Warto też pamiętać, że 7 dzień miesiąca to także termin publikacji danych o rezerwach walutowych poszczególnych państw.

Po południu o stopach procentowych decydować będą banki centralne Rumunii i Polski (niestety, obie instytucje nie podają dokładnej godziny publikacji komunikatu). W obu przypadkach rynek nie spodziewa się zmian, jednak z zupełnie innych powodów. Rumuni pierwszej od blisko 10 lat podwyżki stóp dokonali w ubiegłym miesiącu. Z kolei w Polsce podwyżka stóp to wciąż melodia odległej przyszłości, wobec czego ważniejsze od komunikatu będzie to, co w trakcie konferencji prasowej powie prezes Adam Glapiński oraz dwaj towarzyszący mu członkowie Rady Polityki Pieniężnej. Początek konferencji o 16.00.

Wyniki: nVIdia, UniCredit

Czwartek, 8 lutego

Tłusty czwartek przywita nas danymi o wymianie handlowej największych eksporterów świata – Chin oraz Niemiec (08.00). O 13.00 w ramach pierwszego w tym roku monetarnego „superczwartku” Bank Anglii zadecyduje o stopach procentowych (prognoza: brak zmian) oraz przedstawi raport o inflacji (13.00).

Wyniki: Twitter

Piątek, 9 lutego

Ostatni roboczy dzień tygodnia przyniesie dane o inflacji w Chinach (02.30). O 08.00 w Norwegii zostaną opublikowane raportu o dynamice PKB oraz inflacji. O 10.30 w Wielkiej Brytanii światło dzienne ujrzą dane o produkcji przemysłowej i handlu zagranicznym.

Michał Żuławiński