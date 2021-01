Tym będą żyły rynki: fenomeny kontra fundamenty

Początek lutego otworzy kolejną rundę publikacji danych z gospodarek – w centrum uwagi będą indeksy PMI i amerykański rynek pracy. W środę zbierze się RPP, a przez cały tydzień trwał będzie sezon wyników spółek, który obejmie także GPW.

Pierwszy tydzień nowego miesiąca zapowiada się bardzo interesująco. Owszem, dane i raporty z wynikami finansowymi będą walczyły o uwagę opinii publicznej z trwającym od kilku dni serialem „GameStop, czyli Reddit kontra Wall Street”, jednak w długiej perspektywie fundamenty gospodarek i spółek są ważniejsze od krótkoterminowych wystrzałów, choć te drugie mogą przełożyć się na trwałą zmianę otoczenia (np. w formie nowych regulacji). Ponadto, jak już od niemal roku, nad wszystkim wisiał będzie temat pandemii – w najnowszym rozdaniu głównie w wydaniu tempa akcji szczepień w poszczególnych krajach, znoszenia i wprowadzania restrykcji oraz pojawiania się nowych mutacji wirusa.

Poniedziałek, 1 lutego

Nowy tydzień i miesiąc zaczniemy od przeglądu styczniowych indeksów PMI dla sektorów przemysłowych czołowych gospodarek. Dane będą spływać kolejno z Japonii (01:30), państw ASEAN (01:30), Chin (02:45), Indii (06:00), Polski (09:00), Holandii (09:00), Hiszpanii (09:15), Czech (09:30), Włoch (09:45), Francji (09:50), Niemiec (08:55), strefy euro (10:00), Wielkiej Brytanii (10:30), Kanady (15:30) i USA (15:45). W Ameryce pojawi się też przemysłowy indeks ISM (16:00).

Warto dodać, że poprzedni odczyt polskiego PMI pokazał wynik 51,7 pkt. Więcej na ten temat w artykule „PMI: polski przemysł stoi w blokach startowych”.

O 09:30 poznamy dane o PKB Szwecji, zaś o 11:00 Eurostat opublikuje raport o stopie bezrobocia w UE w grudniu. Listopadowy odczyt dla naszego kraju pokazał 3,3 proc., co daje nam drugie miejsce w Unii za liderującymi Czechami (2,9 proc.).

Wtorek, 2 lutego

Nad ranem o stopach procentowych decydował będzie bank centralny Australii. Analitycy nie przewidują zmian (0,1 proc.), lecz sądzą, że przedłużony zostanie czas trwania programu skupu aktywów.

W ramach trwającego przeglądu PKB stosownymi danymi podzielą się statystycy z Czech (09:00) i Włoch (10:00). O 11:00 Eurostat przedstawi pierwszy raport dotyczący PKB strefy euro.

Wyniki: Millennium; Alphabet, Amazon, Alibaba, EA, Pfizer, Exxon Mobil, UPS

Środa, 3 lutego

Dwa dni po publikacji danych z przemysłu przyjdzie czas na indeksy PMI dla sektorów usługowych. Dane będą nadchodzić z Chin (02:45), Indii (06:00), Hiszpanii (09:15), Włoch (09:30), Francji (09:50), Niemiec (09:55), strefy euro (10:00), Wielkiej Brytanii (10:30) i USA (16:00). W Stanach pojawi się także usługowy indeks ISM (16:00).

W centrum uwagi będzie także inflacja. O 09:00 poznamy nowe, wyjątkowo wysokie na tle świata zachodniego, poziomy inflacji w Turcji (w grudniu ponad 14 proc. r./r.). O 11:00 szacunkowe dane o inflacji przedstawi natomiast Eurostat.

W USA rozpocznie się też odliczanie do piątkowej publikacji styczniowych danych z rynku pracy. Na pierwszy ogień pójdzie raport ADP informujący o szacunkowej zmianie zatrudnienia (14:15).

Na 3 lutego zaplanowano drugie w tym roku posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Godziny ogłoszenia decyzji nie znamy (w styczniu i grudniu było to dosyć późno), jednak komunikatu z jej uzasadnieniem spodziewać możemy się o 16:00. Niewiadomą pozostaje też czy prezes Glapiński udzieli jakiegokolwiek komentarza do decyzji lub czy odpowie na pytania dziennikarzy (jak zrobił to 15 stycznia).

Wyniki: eBay, GlaxoSmithKline, Qualcomm

Czwartek, 4 lutego

Dzień zaczniemy od PKB Norwegii (08:00). Następnie Eurostat poinformuje o sprzedaży detalicznej w UE (11:00). O 13:00 decyzję podejmował będzie Bank Anglii, najpewniej po południu pojawi się tez komunikat banku centralnego Czech.

W USA w centrum uwagi nadal rynek pracy – poznamy raport Challengera o planowanej liczbie zwolnień (13:30) oraz liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych (14:30). Uzupełnienie stanowić będą zamówienia na dobra trwałe (16:00).

Wyniki: Orlen; Ford, Nokia, Shell

Piątek, 5 lutego

Przedpołudnie w Europie zdominuje przemysł, za sprawą danych o niemieckich zamówieniach w tym sektorze (08:00) oraz produkcji przemysłowej w Norwegii (08:00), na Węgrzech (09:00) oraz w Szwecji (09:30).

O 14:00 NBP przedstawi dane o rezerwach walutowych w styczniu. Dane za grudzień wykazały najwyższy poziom w historii, co związane było z interwencjami walutowymi banku centralnego mającymi na celu osłabienie złotego. Również o 14:00 poznamy protokół z posiedzenia RPP.

Najważniejszą publikacją piątku będą dane z amerykańskiego rynku pracy (14:30) za styczeń. Analitycy prognozują wzrost liczby etatów w sektorze pozarolniczym o 20 tys. wobec spadku tej wartości w grudniu o 140 tys. Równolegle opublikowany zostanie raport dotyczący amerykańskiego handlu zagranicznego.