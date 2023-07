Tym będą żyły rynki: efekty kryzysu bankowego i dywidendowe żniwa

Przy względnie szczupłym kalendarium makroekonomicznym uwaga inwestorów skupi się na kalendarzu korporacyjnym. W Ameryce ruszy sezon wyników kwartalnych, a zainaugurują go największe banki. Na GPW trwać będą dywidendowe żniwa.

fot. Karolina Grabowska / / Pexels

Poniedziałek, 10 lipca

Tydzień rozpoczniemy od wizyty w krajnie bezinflacji. Według oficjalnych danych inflacja CPI w Chinach leży w pobliżu zera i nie daje oznak życia. Maleją za to ceny producentów – tu oczekiwana jest kolejna ujemna roczna dynamika PPI (o 3:30).

Pozostając w temacie inflacji, przeniesiemy się do Norwegii (8:00), gdzie takowa trzyma się lepiej niż mocno (6,7% w czerwcu). Za to PPI spada w tempie ponad 20% w skali roku. O 9:00 NBP pokaże swój raport o inflacji, choć najważniejsze elementy lipcowej projekcji inflacyjnej poznaliśmy w czwartek.

Za Atlantykiem czeka nas kolejny festiwal „fedzi”. Głos zabiorą szefowie regionalnych oddziałów Rezerwy Federalnej z San Francisco, Cleveland i Atlanty. Ciekawe, co będą mieli do powiedzenia w kontekście ostatnich danych z rynku pracy i nasilających się oczekiwań na kolejne podwyżki stopy funduszy federalnych. Zwieńczeniem dnia będzie comiesięczny raport o zadłużeniu Amerykanów z tytułu kredytu konsumenckiego (21:00).

Dzień dywidendy: LPP, Comarch, XtB.

Wypłata dywidendy: Caspar, Lokum, Mobruk.

Wtorek, 11 lipca

Chińczycy teoretycznie powinni pokazać czerwcowe statystyki podaży pieniądza i ekspansji kredytowej, ale zwykle nie publikują tych danych w oznaczonym wcześniej dniu. Za to Niemcy niezawodnie o 8:00 pokażą finalny odczyt czerwcowej inflacji CPI, o którym pisaliśmy przy okazji publikacji danych wstępnych.

O tej samej porze ukażą się także majowe dane z brytyjskiego rynku pracy dotyczące wynagrodzeń, wniosków o zasiłek dla bezrobotnych oraz stopy bezrobocia. O 11:00 czeka nas publikacja niemieckiego indeksu ZEW mierzącego nastroje profesjonalnych inwestorów.

Dzień dywidendy: Ropczyce, Krynica Vitamin.

Wypłata dywidendy: WP, Lena Lighting, Mex Polska.

Środa, 12 lipca

Geopolitycznym wydarzeniem dnia będzie szczyt NATO na Litwie. Lokalizacja spotkania (Wilno) jest znamienna w kontekście wojny trwającej na wschodnich rubieżach Ukrainy.

Jednakże inwestorzy znacznie baczniej obserwować będą czerwcowy odczyt inflacji CPI dla Stanów Zjednoczonych. Oczekuje się, że po raz pierwszy od marca 2023 roku roczna dynamika amerykańskiego CPI znajdzie się poniżej 4%. Wciąż będzie to jednak oznaczało wyraźne przekroczenie 2-procentowego celu Rezerwy Federalnej. Do kolacji (20:00) otrzymamy lekturę Beżowej Księgi, w anegdotyczny sposób opisujący kondycję gospodarki USA.

O 16:00 swoją decyzję zakomunikuje Bank Kanady, który miesiąc temu po dłuższej przerwie zdecydował się wznowić cykl podwyżek stóp procentowych. Tym razem oczekiwana jest podwyżka o 25 pb., do poziomu 5,00%.

Dzień dywidendy: Orange Polska.

Wypłata dywidendy: Big Cheese Studio, Rainbow Tours.

Czwartek, 13 lipca

Przed porankiem powinniśmy mieć już na stole wyniki handlu zagranicznego Chin za czerwiec. Z kolei o 8:00 poznamy statystyki inflacji CPI w Rumunii, gdzie możliwy jest już odczyt jednocyfrowy. Godzinę później to samo powinniśmy zobaczyć w wynikach czeskiej inflacji konsumenckiej. Eurostat (jak zwykle o 11:00) pokaże zestawienie wyników produkcji przemysłowej za maj.

Z Ameryki o zwyczajowej porze (tj. 14:30) nadejdą dane o cenach producentów (PPI) oraz cotygodniowy raport o liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. O 20:00 ujawnione zostaną wyniki budżetu federalnego za czerwiec. Raport finansowy za II kwartał pokaże PepsiCo.

Wypłata dywidendy: Asseco SEE, Digital Network.

Piątek, 14 lipca

To umowny początek sezonu raportowego w USA. Wyniki za II kwartał opublikują trzy wielkie banki: Citigroup, JP Morgan Chase oraz Wells Fargo. Liczyć się będą nie tyle same liczby, co stan akcji kredytowej i bankowych bilansów po marcowo-kwietniowych plajtach pomniejszych kredytodawców.

Samo kalendarium makroekonomiczne odgrywać będzie role drugoplanowe. Rynkiem raczej nie wstrząsną takie publikacje jak inflacja CPI w Szwecji (8:00), inflacja producencka w Szwajcarii (8:30) czy majowy bilans handlowy strefy euro (11:00). Dla nas istotne będą regularne dane o inflacji CPI za czerwiec, których wstępny odczyt (11,5% rdr) poznaliśmy pod koniec ubiegłego miesiąca.

Zza Atlantyku nadejdą statystyki cen importu i eksportu za czerwiec oraz wstępny lipcowy raport Uniwersytetu Michigan mierzący nastroje amerykańskich konsumentów.

Dzień dywidendy: GTC, Archicom, Develia, Makarony Polskie, Wawel.

Wypłata dywidendy: LPP (pierwsza transza), Decora, Games Operators, Mercator, SFD.