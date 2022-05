Tym będą żyły rynki: decyzja Putina, przyszłość Glapińskiego i inflacja

fot. Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool / / ZUMA Press

W nadchodzącym tygodniu Władimir Putin może zapowiedzieć kolejne kroki w rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Sejm planuje zająć się wyborem Adama Glapińskiego na drugą kadencję prezesa NBP, a na rynki trafią m.in. dane o inflacji w USA i Polsce.

Poniedziałek, 9 maja

Tydzień rozpocznie się od publikacji danych o handlu zagranicznym Chin. Przekonamy się, na ile wprowadzanie lockdownów w ważnych ośrodkach gospodarczych, m.in. Szanghaju, odbiło się na kondycji gospodarki Państwa Środka oraz jak w obliczu zachodnich formalnych i nieformalnych sankcji kształtowała się wymiana z podmiotami funkcjonującymi w Rosji.

9 maja Dzień Zwycięstwa obchodzą Rosjanie, a w Moskwie odbędzie się uroczysta defilada wojskowa. Władimir Putin może wykorzystać okazję i ogłosić decyzje dot. przyszłości rosyjskiej inwazji na Ukrainę, na co gwałtownie reagować mogą rynki finansowe.

Poza tym inwestorzy poznają odczyt indeksu Sentix.

Wtorek, 10 maja

We wtorek dane o kwietniowej inflacji ogłoszą Czesi i Węgrzy, a na rynki trafi także odczyt indeksu ZEW.

Środa, 11 maja

Środa będzie kolejnym dniem z inflacją. Tempo wzrostu cen w ubiegłym miesiącu zaraportują Amerykanie, Chińczycy i Niemcy. W USA i za naszą zachodnią granicą inflacja jest najwyższa od ponad 40 lat, z kolei za Murem - należy do najniższych na świecie. Dane z Państwa Środka mogą być jednak o tyle ciekawe, że będą dotyczyły okresu, gdy w wielu regionach Chin obowiązywały restrykcyjne lockdowny.

Tego dnia rozpocznie się dwudniowe posiedzenie Sejmu, podczas którego posłowie mają głosować nad kandydaturą Adama Glapińskiego na drugą kadencję prezesa NBP. Wniosek prezydenta Dudy w tej sprawie trafił do parlamentu już prawie 100 dni temu - sejmowa plotka głosi, że PiS nie miał dotychczas większości, by go "przyklepać". Ewentualny wybór Glapińskiego może również otworzyć drzwi do obsadzenia dwóch foteli w Radzie Polityki Pieniężnej, które zwolniły się jeszcze w lutym i z końcem marca.

Wyniki za I kwartał zaraportują m.in. mBank i Cyfrowy Polsat.

Czwartek, 12 maja

W czwartek Brytyjczycy opublikują dane o wzroście PKB w marcu i całym pierwszym kwartale, natomiast Amerykanie - o inflacji producenckiej w kwietniu.

Wyniki za I kwartał pokaże KGHM.

Piątek, 13 maja

Dane o inflacji zaraportują Francuzi i Hiszpanie, a Eurostat pokaże zestawienie dot. produkcji przemysłowej w UE w marcu.

Na polskim podwórku GUS opublikuje dane o inflacji CPI w kwietniu, a NBP - bilans płatniczy w marcu. Ze wstępnych szacunków statystyków wynika, że w ubiegłym miesiącu ceny konsumpcyjne rosły nad Wisłą w tempie aż 12,3 proc. rdr - najszybszym od 24 lat. W piątek poznamy rewizję wstępnego odczytu oraz bardziej szczegółowe dane dot. wzrostu cen w rozbiciu na kategorie.