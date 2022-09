Tym będą żyły rynki: czy to już koniec podwyżek stóp procentowych w Polsce?

fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

Jeszcze kilka dni temu Adam Glapiński twierdził, że we wrześniu RPP może podnieść stopy procentowe o 25 pb. albo pozostawić je bez zmian. Po zaskakująco wysokim odczycie inflacji za sierpień druga opcja wydaje się mniej prawdopodobna. Kluczowe pytanie brzmi: czy w następnych miesiącach czekają nas kolejne podwyżki, czy to już koniec cyklu? Odpowiedzi będziemy szukać w wystąpieniu prezesa NBP.



Poniedziałek, 5 września

W pierwszy dzień tygodnia warto będzie zwrócić uwagę na dane o inflacji w Turcji. Nad Bosforem ceny oficjalnie galopują w tempie ok. 80 proc. rocznie, a nieoficjalnie - blisko 180 proc. Dalsze przyspieszenie zapewne nie skłoni prezydenta Erdogana do zmiany stanowiska ws. polityki pieniężnej - w sierpniu władze tamtejszego banku centralnego obniżyły stopy procentowe pomimo szalejącej inflacji i dramatycznego osłabienia liry.

Ponadto w ręce inwestorów trafią odczyty usługowych indeksów PMI oraz indeksu Sentix. Szwajcarzy zaraportują tempo wzrostu gospodarczego w II kwartale.

Wyniki opublikuje Ten Square Games.

5 września Amerykanie obchodzą Święto Pracy, jest to dzień wolny od handlu na Wall Street.

Wtorek, 6 września

We wtorek decyzję ws. stóp procentowych ogłoszą Australijczycy. Poza tym Czesi pokażą dane o produkcji przemysłowej, a Amerykanie o kondycji sektora usługowego.

6 września rozpocznie się trzydniowe XXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu. W tym roku tematem przewodnim spotkania jest "Europa w obliczu nowych wyzwań". W Karkonosze zjadą m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Środa, 7 września

Środowy kalendarz makroekonomiczny jest napakowany danymi. Wśród najistotniejszych są: handel zagraniczny Chin i USA, PKB Australii, produkcja przemysłowa w Niemczech, wzrost gospodarczy w UE, decyzja Banku Kanady ws. stóp procentowych oraz Beżowa Księga Fedu.

Z polskiego punktu widzenia kluczowe będzie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. 7-osobowe grono podejmie decyzję ws. stóp procentowych. Z wypowiedzi członków RPP oraz analiz ekonomistów wiemy, że na stole są trzy scenariusze: brak zmian, podwyżka o 25 pb. i ruch o 50 pb. w górę. Po tym, jak GUS zaraportował, że inflacja przyspieszyła w sierpniu do 16,1 proc. z 15,6 proc. w lipcu, najbardziej prawdopodobna wydaje się opcja druga. Choć członkowie Rady nie raz pokazali, że lubią zaskoczyć inwestorów. Jeśli tym razem obejdzie się bez niespodzianek, stopa referencyjna NBP - po 11 podwyżkach z rzędu - zostanie wywindowana do 6,75 proc., najwyższego poziomu od stycznia 2003 r. Rok temu sięgała raptem 0,1 proc. i była najniższa w historii.

Wyniki zaraportują m.in. CD Projekt, Azoty, Tauron i CI Games.

Czwartek, 8 września

Zanim na scenę wkroczą bankierzy centralni, poznamy m.in. dane dot. wzrostu PKB Japonii w II kwartale oraz inflacji na Węgrzech w sierpniu.

Rynkowym wydarzeniem tygodnia będzie posiedzenie władz Europejskiego Banku Centralnego. Decyzja ws. stóp procentowych zostanie ogłoszona o godz. 14:15, natomiast prezes Christine Lagarde zabierze głos pół godziny później. W lipcu EBC zerwał z polityką ujemnych stóp procentowych, niespodziewanie podnosząc koszt pieniądza o 50 pb. Ekonomiści oczekują, że na wrześniowym posiedzeniu władze banku wykonają kolejny ruch o 50 pb. w górę. Na stole jest również większa podwyżka - o 75 pb.

O ile w słowa prezes Lagarde będą się wsłuchiwać inwestorzy z całego świata, nad Wisłą przyćmić je może wystąpienie innego prezesa. NBP nie poinformował jeszcze, kiedy odbędzie się konferencja Adama Glapińskiego po środowym posiedzeniu RPP, ale zapewne będzie to godz. 15:00 w czwartek albo piątek. Szef polskiego banku centralnego będzie tłumaczył decyzję Rady oraz kreślił scenariusze na kolejne miesiące. To szczególnie istotne, ponieważ zdania ekspertów ws. przyszłej ścieżki stóp proc. NBP są mocno podzielone. Wielu ekonomistów spodziewa się zakończenia cyklu we wrześniu, inni są przekonani, że czekają nas kolejne podwyżki - w październiku lub listopadzie. Potem RPP zapewne na chwilę się zatrzyma, ale temat zmian kosztu pieniądza może wrócić wraz z wystrzałem inflacji na początku przyszłego roku.

Piątek, 9 września

W piątek wrażeń gospodarczych powinno być już nieco mniej. Ciekawe mogą być dane o inflacji w Chinach, gdzie covidowe lockdowny tłumią popyt, w związku z czym ceny nie rosną tak szybko jak w pozostałych zakątkach świata. Ekonomiści spodziewają się, że w sierpniu inflacja CPI za Murem nie przekroczyła 3 proc.