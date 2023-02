Tym będą żyły rynki: czy potwierdzą się fatalne dane z polskiej gospodarki?

W nadchodzącym tygodniu przekonamy się, czy GUS podtrzyma fatalne pierwsze szacunki wzrostu gospodarczego pod koniec minionego roku. Wyniki opublikuje kilka dużych spółek z GPW.



fot. monticello / / Shutterstock

Poniedziałek, 27 lutego

W poniedziałek można zerknąć na dane o podaży pieniądza oraz koniunkturze w strefie euro. Po południu Amerykanie opublikują indeks Dallas Fed dla przemysłu oraz zaraportują liczbę zamówień na dobra trwałego użytku.

Wtorek, 28 lutego

We wtorek o godz. 10:00 GUS przedstawi wstępny szacunek wzrostu PKB Polski w IV kwartale. W szybkim szacunku opublikowanym dwa tygodnie wcześniej statystycy oszacowali, że polska gospodarka skurczyła się pod koniec roku aż o 2,4 proc. w porównaniu do III kwartału, podczas gdy ekonomiści spodziewali się odczytu wynoszącego -0,4 proc. kdk. Czy PKB faktycznie tak mocno spadł i co stało za tym wynikiem, przekonamy się we wtorek.

Wśród danych zagranicznych warto zwrócić uwagę na odczyt indeksu PMI w Chinach, inflację we Francji czy handel zagraniczny USA oraz indeks zaufania konsumentów - Conference Board. Decyzję ws. stóp procentowych podejmą Węgrzy, którzy borykają się z przeszło 25-proc. inflacją i wywindowali już koszt pieniądza do najwyższego poziomu w UE.

Wyniki zaraportuje Livechat.

Środa, 1 marca

W ręce inwestorów trafią indeksy PMI dla przemysłu - dla Polski o godz. 9:00. Niemcy opublikują szacunki dynamiki wzrostu cen konsumpcyjnych w lutym. Ostatnio istotnie zrewidowali dane o inflacji w 2021 i 2022 r.

Wyniki przekaże Comarch.

Czwartek, 2 marca

W czwartek Eurostat opublikuje szacunki dot. inflacji w strefie euro w lutym oraz stopy bezrobocia w UE w styczniu.

Wyniki zaraportują Bank Pekao i mBank.

Piątek, 3 marca

W piątek poznamy dane o inflacji w rejonie Tokio oraz Turcji. Opublikowane zostaną również finalne odczyty indeksów PMI dla sektorów usługowych.

Wyniki przekażą Alior Bank i Kernel.