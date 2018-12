Tym będą żyły rynki: czekając na Nowy Rok

Po sennej pierwszej połowie tygodnia, w drugiej zrobi się ciekawie. Uwagę inwestorów przykuwać będą dane z amerykańskiego rynku pracy, wysyp odczytów PMI i temat częściowego zawieszenia rządu w Waszyngtonie.

Poniedziałek, 31 grudnia

Ostatni dzień kończącego się roku nie będzie obfitował w dane makro. W zasadzie warte uwagi będą najprawdopodobniej jedynie odczyty PMI dla chińskiego przemysłu, który poznamy o godzinie 2:00 w nocy. Z racji wigilii Nowego Roku w kilku krajach skrócone będą sesje giełdowe, np. we Francji, Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii. W Japonii, Szwajcarii, Szwecji, Norwegii, Czechach czy we Włoszech 31 grudnia będzie z kolei dniem bez sesji. Podobnie w Polsce. Inwestorzy z Książęcej zamknęli więc rok sesją piątkową.

Warto będzie także spoglądać za ocean, gdzie miejsce będzie miało ostatnie w 2018 roku spotkanie senatorów. To zagadnienie o tyle ciekawe, że spór wokół m.in. budowy muru z Meksykiem doprowadził do częściowego zamknięcia rządu. Eksperci jednak nie przewidują, by w poniedziałek doszło do jakiegokolwiek przełomu. Lider demokratów podczas czwartkowego spotkania w senacie przyznał, że obie partie są dalekie od znalezienia kompromisu, a Trump stwierdził, że kwestia budowy muru może stać się jednym z kluczowych elementów jego kampanii wyborczej w 2020 r.

Wyniki: Chemoservis

Wtorek, 1 stycznia

Nowy Rok oznacza, że na wielu rynkach nie będzie się działo nic. Dzień wolny w kalendarzu zaplanowany mają m.in. Chiny, Francja, Hiszpania, Japonia, Kanada, Niemcy, Rumunia, Słowacja, Wlk. Brytania, USA, Włochy, Turcja, Nowa Zelandia, Czechy, Szwajcaria, Węgry, Norwegia, Australia, Szwecja. Wolne będą mieli także i Polacy.

Środa, 2 stycznia

Środa zapowiada się ciekawie choćby z tego powodu, że dla części rynków punktem odniesienia będzie piątek 28 grudnia, będzie więc sporo do nadrabiania. Pierwsza sesja nowego roku to także wyczekiwanie na efekt stycznia, a więc rajd indeksów związany z przebudową portfelów.

Środa to także wysyp odczytów przemysłowego PMI. Rozpoczniemy o 2:45 w Chinach (tym razem Caixin), o 8:30 poznamy odczyt dla Szwecji, o 9:00 dla Polski, następnie dla Czech, Włoch, Francji, Niemiec i w końcu o 10:00 dla strefy euro. Po południu - o 15:45 - poznamy także PMI dla przemysłu amerykańskiego.

Na GPW będzie to ważny dzień m.in. dla akcjonariuszy Gino Rossi, 2 stycznia ruszą bowiem zapisy na sprzedaż akcji po 0,55 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez CCC. Z kolei akcjonariuszom Live Chata zostanie przyznane prawo do zaliczki na poczet dywidendy.

W czwartek znów powróci temat amerykańskiego sporu pomiędzy demokratami a prezydentem Trumpem. To bowiem właśnie 3 stycznia demokraci przejmą kontrolę nad Izbą Reprezentantów, siła przetargowa Donalda Trumpa - który przecież nie mógł przepchnąć swoich pomysłów dotyczących muru nawet gdy obie izby kontrolowali republikanie - teraz spadnie jeszcze bardziej.

Także w kalendarzu makro oczy zwrócone będą na Amerykę, pojawią się bowiem grudniowy raport ADP, a także tygodniowe zestawienie liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Mogą to być istotne wskazówki przed piątkowymi payrollsami. Na dokładkę inwestorzy w czwartek poznają indeks ISM dla przemysłu, który ma nieco spaść względem listopadowego odczytu (z 59,3 do 58 pkt.), wciąż wyraźnie ma jednak przekraczać graniczny poziom 50 pkt.

Na GPW w czwartek ruszą zapisy w wezwaniu PKO Leasing na akcje PCM. W międzyczasie zdążyło się już pojawić jednak kontrwezwanie, w którym Hitachi proponuje wyższą cenę.

Pod względem kalendarza makro najciekawiej zapowiada się jednak prawdopodobnie piątek. Oprócz kolejnych odczytów PMI, inwestorzy poznają także odczyty inflacji dla Polski (10:00) oraz strefy euro (11:00). Makroekonomiczną wisienką na torcie będzie jednak publikowano o 14:30 raport z amerykańskiego rynku pracy. Zdaniem ekspertów bezrobocie utrzyma się na poziomie 3,7 proc., liczba zatrudnionych w sektorze pozarolniczym wzrośnie zaś o 178 tys. (względem 155 tys, w listopadzie).

Nieco mniej formalne, ale równie interesujące dla inwestorów wydarzenie będzie miało miejsce na corocznym spotkaniu American Economic Associations. Wystąpić mają tam dwaj byli przewodniczący Fedu (Yellen i Bernanke) oraz obecny sternik amerykańskiej polityki monetarnej (Powell). Tematu rozmowy wciąż nie ujawniono, jednak wydarzenie to może dołożyć kolejną istotną cegiełkę w dyskusji o szybkości normalizacji polityki monetarnej za oceanem.

Zebrał: Adam Torchała