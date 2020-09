Tym będą żyły rynki: co wymyślą "władcy pieniądza"?

fot. Mc_Cloud / Shutterstock

W nowym tygodniu na pierwszy plan ponownie wysuną się banki centralne, w tym Fed i NBP. Nie zabraknie danych z polskiej gospodarki oraz wyników spółek z GPW.

Poniedziałek, 14 września

W poniedziałkowym rozkładzie jazdy znajdziemy niewiele istotnych danych.O 01:50 poznamy dane o produkcji przemysłowej w Japonii, a o 11:00 analogiczny raport przedstawi Eurostat. 14:00 to godzina publikacji danych o bilansie płatniczym Polski.

Politycznym wydarzeniem dnia będzie ogłoszenie nazwiska nowego premiera Japonii, co może mieć wpływ na kurs jena oraz zachowanie indeksu Nikkei.

Wyniki: Biomed-Lublin

Wtorek, 15 września

Na pierwszy ogień pójdą dane z Chin: produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna i inwestycje w miastach (04:00). W Europie najważniejsze będą raporty o inflacji, które nadejdą z Francji (08:45), Włoch (10:00) i Polski (10:00). Wstępny odczyt sprzed dwóch tygodni pokazał, że inflacja w naszym kraju spadła poniżej 3 procent.

O 10:30 otworzymy paczkę danych z brytyjskiego rynku pracy. Pół godziny później w Niemczech pojawi się indeks ZEW (11:00).

W USA opublikowany zostanie indeks NY Emprie State (14:30), dynamika produkcji przemysłowej (15:15) oraz indeks wskaźników wyprzedzających Conference Board (16:30).

Na 15 września zaplanowano pierwsze po wakacjach posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Jak zwykle, nie znamy dokładnej godziny podjęcia i ogłoszenia decyzji, wiemy natomiast, że komunikat po posiedzeniu opublikowany zostanie o 16:00.

Wyniki: PGE, Ambra, Polnord

Środa, 16 września

O 01:50 poznamy dane o handlu zagranicznym Japonii. O 11:00 analogiczny raport dla UE przedstawi Eurostat. Wcześniej, bo o 08:00, poznamy wartość inflacji w Wielkiej Brytanii.

O 14:00 NBP przedstawi najnowsze wyliczenia dotyczące inflacji bazowej. Poprzedni raport pokazał, że wskaźnik ten jest na najwyższym poziomie od blisko 20 lat.

W USA inwestorzy i ekonomiści będą śledzić raport o sprzedaży detalicznej (14:30) oraz odczyt indeksu rynku nieruchmości NAHB. Najważniejszym wydarzeniem dnia i tygodnia będzie wieczorna decyzja Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) ws. stóp procentowych w USA. Rynek nie spodziewa się zmian, jednak ważne będzie to, co wyłaniać będzie się z najnowszych projekcji makroekonomicznych (20:00) oraz od tego, co na konferencji prasowej (20:30) powie Jerome Powell, przewodniczący Rezerwy Federalnej.

Wyniki: Trakcja, Śnieżka, PHN

Czwartek, 17 września

Już o 00:45 do grona państw informujących o PKB w drugim kwartale dołączy Nowa Zelandia. Nad ranem poznamy pierwszą po wakacjach decyzję Banku Japonii.

O 10:00 GUS przedstawi informacje o przeciętnym wynagrodzeniu i zatrudnieniu w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 9 osób. Pół godziny później poznamy wartość sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii (10:30). O 11:00 natomiast Eurostat przedstawi raport o inflacji w UE.

O 13:00 decyzję ws. stóp procentowych podejmował będzie Bank Anglii. Z USA z kolei nadejdą dane o pozwoleniach na budowę, rozpoczętych budowach domów oraz liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych (14:30).

Wyniki: Archicom, Ursus, Wittchen, WIelton

Piątek, 18 września

Ostatni roboczy dzień tygodnia otworzy inflacja w Japonii (01:30). O 08:00 poznamy dynamikę inflacji producenckiej w Niemczech.

10:00 przyniesie koleje sierpniowe dane z polskiej gospodarki – tym razem GUS poinformuje o produkcji przemysłowej.

Wyniki: Ultimate Games, Amica