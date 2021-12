Tym będą żyły rynki: byle do końca (roku)

fot. Lerbank-bbk22 / / Shutterstock

Poświąteczny tydzień zapowiada się na mało intensywny pod względem zaplanowanych wydarzeń czy publikacji makroekonomicznych. Jednakże końcówka roku na rynkach finansowych nie zawsze bywa okresem spokojnym.

Poniedziałek, 27 grudnia

Świętować nadal będą inwestorzy z Australii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i Kanady – na tych rynkach będzie to dzień bez sesji. Niemal puste jest też kalendarium makroekonomiczne. Japońska sprzedaż detaliczna (0:50) czy amerykański indeks koniunktury z Dallas (16:30) raczej nie rzucą rynki na kolana.

Na krajowym podwórku będzie to pierwsza poświąteczna sesja. To dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021/2022 (1,14 zł na akcję) dla akcjonariuszy Livechatu. Będzie to tez dzień wykupu akcji Polskiego Banku Komórek Macierzystych po cenie 104,41 zł za walor.

Wtorek, 28 grudnia

Dla inwestorów z GPW to ostatni dzień, aby zrealizować stratę za rok podatkowy 2021. Sprzedaż akcji w środę zostanie zaksięgowana już w roku 2022. Akcjonariusze Echo otrzymają wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021 (0,22 zł na akcję).

Na światowych rynkach finansowych handel wciąż może być lekko przytłumiony ze względu na drugi dzień nieobecności inwestorów z londyńskiego City. Wolne będą też mieć giełdy w Australii, Kanadzie i Nowej Zelandii.

Nadal zabraknie istotnych publikacji makroekonomicznych. Pojawi się japońska produkcja przemysłowa (0:50), polski Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury BIEC (9:00) oraz indeks cen S&P/Case-Shiller mierzący ceny domów w amerykańskich metropoliach (15:00).

Środa, 29 grudnia

To kolejny dzień makroekonomicznej posuchy. Dzień można rozpocząć od rzucenia okiem na Wskaźnik Rynku Pracy dla Polski (9:00) oraz na statystyki podaży pieniądza (czyli kredytu) w strefie euro (10:00). Amerykanie pokażą cotygodniowe dane o liczbie wniosków o kredyt hipoteczny (13:00) oraz o zapasach paliw i ropy naftowej (16:30).

Na polskim rynku kapitałowym jest to dzień NWZA w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, które ma wyrazić zgodę na nieodpłatne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu górniczego OG „Jastrzębie III” KWK „Jastrzębie-Bzie”, stanowiącego oznaczoną część zakładu górniczego KWK „Jastrzębie-Bzie”, na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Czwartek, 30 grudnia

Na wielu rynkach akcji będzie to ostatnia sesja 2021 roku. Ale koneserzy danych makro wciąż będą narzekać na nudę. Rano (o 9:00) pojawi się tylko szacunkowy odczyt inflacji HICP dla Hiszpanii (oczekiwany wzrost do 5,7% rdr). Po południu pojawi się saldo polskiego rachunku bieżącego (14:00), co potencjalnie powinno mieć wpływ na rynek złotego. Amerykanie pokażą cotygodniowe statystyki nowych bezrobotnych (14:30) oraz indeks Chicago PMI (15:45).

Akcjonariusze SFD otrzymają zaliczkę na poczet tegorocznej dywidendy (4 grosze na akcję), a posiadacze akcji Seventu dostaną swój udział w zysku (37 groszy na akcję).

Piątek. 31 grudnia

Ostatni dzień A.D. 2021. Na wielu europejskich giełdach będzie to dzień bez sesji. Wolne dostali inwestorzy z Niemiec, Japonii, Polski, Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii, Szwecji, Czech, Węgier i Norwegii. Handel w skróconym wymiarze czasu odbędzie się w Australii, Wielkiej Brytanii (koniec o 13:30 czasu polskiego), Francji (do 14:05) oraz Nowej Zelandii, Rumunii i Słowacji. Amerykańskie giełdy tego dnia pracują normalnie.

Na długo przed świtem w Polsce ukażą się wskaźniki PMI dla Chin (o 2:00). Ze względu na arcyciekawą sytuację na rynku liry interesujący może być też turecki bilans handlowy (8:00).

KK