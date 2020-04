Tym będą żyły rynki: byle do Wielkanocy

Tym będą żyły rynki: Kilka tygodni temu część obserwatorów miała nadzieję, że po Wielkanocy wszystko wróci do normy. Tak nie będzie, a rynki finansowe pozostaną pod wpływem koronawirusa. Skrócony przedświąteczny tydzień przyniesie też nową porcję informacji z gospodarek i spółek.

Poniedziałek, 6 kwietnia

Makroekonomiczny tydzień zaczniemy od lutowych danych o zamówieniach w niemieckim przemyśle (08.00). O 10.30 opublikowany zostanie indeks Sentix obrazujący nastroje inwestorów w strefie euro.

W Chinach poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, również na giełdach (Święto Zmarłych).

Wtorek, 7 kwietnia

O 06.30 o stopach procentowych decydował będzie Bank Rezerw Australii, który jako pierwszy obniżył stopy ze względu na gospodarcze skutki koronawirusa. W Europie wciąż dominować będą dane opisujące stan gospodarki sprzed europejskiego rozdziału pandemii: produkcja przemysłowa w Niemczech (08.00) i na Węgrzech (09.00), PKB Norwegii (08.00), Rumunii (08.00) oraz bilans handlu zagranicznego Francji (08.45).

Wyniki: GPW.

Środa, 8 kwietnia

O 07.45 przyjrzymy się marcowym danym ze szwajcarskiego rynku pracy. Kwadrans później na rynek trafią dane o inflacji w Norwegii i Niemczech. Podobny zestaw o 09.00 nadejdzie z Czech (stopa bezrobocia) oraz Węgier (inflacja). O 13.00 w USA opublikowane zostaną cotygodniowe dane o wnioskach o kredyt hipoteczny.

Wczesnym popołudniem możemy spodziewać się komunikatu po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Będzie to pierwsze posiedzenie po tym, jak RPP obniżyła stopy procentowe do najniższego poziomu w historii. Wyjątkowo duże zainteresowanie może wzbudzić to, co o 16.00 na konferencji prasowej powiedzą prezes Adam Glapiński oraz dwaj inni członkowie RPP. O 20.00 z kolei światowi inwestorzy wczytywać będą się w protokół po posiedzeniu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC).

Wyniki: CD Projekt, Grupa Azoty, Boryszew, Makarony Polskie.

Czwartek, 9 kwietnia

Wielki Czwartek zaczniemy od badania nastrojów japońskich konsumentów w marcu (07.00). Następne w kolejce będą handel zagraniczny Niemiec (08.00) oraz produkcja przemysłowa Włoch (10.00) i Wielkiej Brytanii (10.30). O 13.30 opublikowany zostanie protokół z posiedzenia EBC, na którym podjęto decyzję o działaniach antykryzysowych.

O 14.30 w USA pojawi się raport o liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych oraz dane o inflacji producentów. O 16.00 światło dzienne ujrzy wstępny, kwietniowy odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan, który obrazował będzie bieżącą ocenę kondycji gospodarczej przez amerykańskich konsumentów.

Wyniki: Mabion, Ryvu.

Piątek, 10 kwietnia

Wielki Piątek to dzień bez sesji na giełdach w USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Australii, Szwajcarii czy Polsce.

O 03.30 z Chin nadejdą dane o inflacji w marcu. O wzroście cen o 14.30 poinformują także Amerykanie.

Ostatnim akcentem tygodnia będzie przegląd ratingu Polski w wykonaniu agencji S&P. Agencja ma możliwość odstąpienia od dokonania oceny.

Michał Żuławiński