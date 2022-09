Tym będą żyły rynki: Włochy, inflacja i inne nieszczęścia

fot. Corona Borealis Studio / / Shutterstock

W nadchodzącym tygodniu uwaga rynków finansowych w dalszym ciągu powinna być skoncentrowana na kwestii inflacji i stóp procentowych. Do tego dojść mogą jednak nowe czynniki ryzyka w postaci zapaści japońskiego jena oraz zmiany władzy we Włoszech.

Poniedziałek, 26 września

Zapewne jeszcze rano poznamy szacunkowe wyniki wyborów parlamentarnych we Włoszech. Będzie to wydarzenie bacznie obserwowane przez wierzycieli Rzymu. Italia zadłużona jest na przeszło 150% swojego PKB, co przy najwyższych od 2013 roku rentownościach włoskich obligacji skarbowych stawia kwestię wypłacalności największego dłużnika Europy.

Uwagę rynku może też koncentrować Japonia, gdzie przewidziane jest wystąpienie szefa Banku Japonii Haruhiko Kurody. To może być ważne wydarzenie dla japońskiego jena, który w tym roku dramatycznie traci na wartości i względem dolara jest najsłabszy od ćwierć wieku.

W europejskiej części kalendarium warto zwrócić uwagę na odczyt indeksu Ifo (10:00) mierzącego nastroje w niemieckim biznesie. Odczyt najniższy od covidowego dołka nie powinien być tu zaskoczeniem, zważywszy na szalejący kryzys energetyczny i fatalne nastroje konsumentów.

Wtorek, 27 września

Jedyną istotną publikacją z Europy będą sierpniowe statystyki podaży pieniądza w strefie euro (10:00). Historyczne korelacje wskazują, że zmiany agregatów monetarnych w eurolandzie z reguły wyprzedzają trendy w danych z realnej gospodarki. O 14:00 o stopach procentowych decydować będzie bank centralny Węgier, który po ostatnich podwyżkach ma najwyższe stopy w regionie.

Amerykanie uraczą nas statystykami ze swojego walącego się rynku nieruchomości. Będzie to lipcowy (a więc już mocno przestarzały) odczyt indeksu cen domów S&P/Case-Shiller (o 15:00), indeks cen nieruchomości FHFA (także 15:00) oraz wyniki sprzedaży nowych domów za sierpień (16:00).

Środa, 28 września

W kalendarzu makroekonomicznym zabraknie istotnych publikacji. Ewentualnie warto zerknąć co najwyżej na sierpniowy bilans handlowy Stanów Zjednoczonych (14:30). Dla rynku ropy naftowej znaczenie mogą mieć cotygodniowe statystyki zapasów paliw w USA.

Za to kalendarium GPW obfituje w wydarzenia. Pełny raport za I półrocze przedstawi Grupa Azoty, gdzie akurat najważniejsza będzie pozycja zatytułowana „zdarzenia po dniu bilansowym”. NWZA PGNiG będzie głosować plan fuzji z PKN Orlen. Akcje PZU będą zaś notowane bez prawa do solidnej dywidendy. Do tego sporo raportów półrocznych na rynku głównym.

Czwartek, 29 września

Przed południem (11:00) ukażą się wrześniowe indeksy koniunktury gospodarczej w strefie euro. Po bardzo słabych wrześniowych PMI-ach trudno tu spodziewać się dobrych wiadomości. Duża ważniejsza publikacja pojawi się o 14:00 – będą to wstępne odczyty wrześniowej inflacji CPI w Niemczech. Pół godziny później Amerykanie pokażą już ostatnią regularną rewizję statystyk PKB za II kwartał (prognoza: -0,6%). Są to już dane mocno historyczne i bez znaczenia dla inwestorów.

Także o 14:30 decyzję o stopach procentowych ogłosi bank Czeski Bank Narodowy (CNB). W czerwcu Czesi dojechali ze stopami do 7%, a w sierpniu ogłosili zakończenie cyklu podwyżek. Zobaczymy, czy po ostatnim festiwalu podwyżek stóp w krajach rozwiniętych nie zmienili zdania.

Wyniki na GPW: Allegro, Dekpol, Mabion, ZE PAK.

Piątek, 30 września

W nocy z Chin nadejdą odczyty „oficjalnych” (3:00) i nierządowych (3:45) wskaźników PMI. Rano czekać na nas będzie seria pomniejszych raportów makro z Europy (np. wstępne szacunki inflacji CPI i PPI z Francji, czy szwajcarska sprzedaż detaliczna). Dla nas jednak ważniejszy będzie szybki szacunek inflacji CPI w Polsce za wrzesień (10:00). Wszyscy kibicują, aby był to odczyt niższy od sierpniowych 16,1%.

Szacunkowe dane o inflacji HICP pojawią się też w strefie euro (11:00) oraz we Włoszech (11:00). Tu należy raczej oczekiwać nowych rekordów. Równocześnie pojawią się dane o stopie bezrobocia w eurolandzie (ale to za sierpień).

W USA skupimy się na kondycji tamtejszego konsumenta. Najpierw (14:30) ukaże się raport o wydatkach i dochodach Amerykanów (za sierpień) z kluczowym dla Fedu wskaźnikiem w postaci bazowej inflacji PCE. O 16:00 poznamy finalny odczyt indeksu nastrojów konsumenckich Uniwersytetu Michigan (za wrzesień). Tradycyjnie makrotydzień kończymy statystykami o liczbie wież wiertniczych w USA (19:00).

Wyniki na GPW: Mercator, 11 bit, Ferrum, Getin Noble Bank, Playway, Tarczyński. W kalendarium figuruję publikacja raportu półrocznego GetBacku.

